Freestyle: Jyväskylästä Helsinkiin muuttanut laulajatähti "elää unelmaansa ihanan miehen kanssa"

Jyväskylästä kotoisin oleva suomalais-saksalainen laulaja Ilta Fuchs ei halua “elää haipista eikä nostaa itseään jalustalle”. Poikkeuksellisen tiedostava Tähdet, tähdet -tv-ohjelman tähti kannattaakin vastuullista viihdettä.

Ilta Fuchs on antanut haastattelun Freestyle-lehdelle.

– Pahin pelkoni on, että joskus ajattelisin olevani korkeammalla kuin muut. Tai jos joku toinen laittaisi mut jotenkin jalustalle. On ahdistava ajatus, jos joku ajattelisi, että olisin tekemiseni takia jotenkin spesiaali. En tykkää ajatuksesta, että joku toinen olisi jotenkin siistimpi kuin joku toinen. Meillä kaikilla on erilaiset lahjat, mutta me kaikki ollaan samanarvoisia, Fuchs kertoo Freestylen haastattelussa.

Fuchs kertoo silti huomanneensa, miten helposti haippi houkuttaa ja koukuttaa.

Fuchs on opetellut eroon neuroottisesta somen seuraamisesta. Kun kännykkä oli täynnä hypetystä Tähdet, tähdet -tv-lähetyksen jälkeen, hän yrittää nyt opetella annostelemaan somea lukemalla kommentteja itsestään vain saman verran kuin muinakin iltoina.

Freestyle-lehdessä Fuchs kertoo myös elämänsä epäonnistumisista. Hän esimerkiksi lauloi kuorossa luonnostaan niin kovaa, ettei kenenkään toisen ääni kuulunut. Kuorosta pois potkiminen ei kuitenkaan lannistanut lupausta vaan päinvastoin synnytti uhman näyttää.

– Olin aina ihan fiiliksissä kun meille tuli vieraita. Laitoin show´n päälle, tanssin, lauloin ja hupsuttelin, Ilta muistelee.

Taiteilijanimeä Ilta käyttävä nainen elää tällä hetkellä omien sanojensa mukaan unelmaansa. Hän on kotiutunut Jyväskylästä Helsinkiin, missä asuu yhdessä hyvän ystävänsä kanssa. Lisäksi hän seurustelee “ihanan miehen kanssa”. Syksyllä muusikolta tulee ensimmäinen oma albumi.