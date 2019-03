Fullmetal Team, naiset täyttä rautaa

Heidi Edelmann, 46, olisi missimamma, jos hänen tallissaan olisi missejä. Oikeasti hän on fitnessmamma, koska hänen tallissaan on paljon fitnessurheilijoita. Kaunottaria toki hekin.

Eikä Edelmann oikeasti ole mikään mammakaan, koska hän treenaa edelleen ja on nuorekkaampi kuin moni häntä nuorempi.

– Aloitin treenaamisen 2008 ensimmäisiin fitnesskisoihini, minkä jälkeen matka on jatkunut 14 kisaa. Intohimoisesta harrastamisesta tuli ammattini 2012. Alussa valmennettavia oli vain muutamia, sen jälkeen joukko on kasvanut tasaisest ja tällä hetkellä tiimissämme on 20 fitnessurheilijaa.

Tiimi on Fullmetal ja Edelmann Suomen fitnessurheilu ry:n virallinen valmentaja.

Fullmetal tarkoittaa täyttä rautaa, rikkoutumatonta.

– Se on myös edesmenneen koirani, suursnautserin nimi. Se oli luonteeltaan erittäin vahva ja näyttelyiden kuningas, joka tunsi arvonsa.

Edelmannin tiimissä kilpailee eritasoisia ja eri tavoitteilla olevia kilpailijoita. Toisilla tavoitteena on voittaa itsensä ja päästä kisakuntoon ja lavalle. Toiset tavoittelevat mitalia ja haluavat päästä kansainvälisiin kisoihin. Osalla tavoite on saada lajista ammatti.

– Minun tiimistäni kasvaan hyvin vahvoja, itseään arvostavia nuoria naisia, jotka osaavat arvioida heikkouksiaan ja vahvuuksiaan niin henkisesti kuin fyysisesti. Hienointa valmentajan työssä on olla kulkemassa tätä matkaa yhdessä.

– Tiimiini pääsee haastattelujen jälkeen jalat maassa olevat ihmiset. Mitään fitnessprinsessoja ei tiimissä olekaan. Sellaisia, jotka haluavat vain julkisuutta ja Instagram-tilille klikkauksia.

Seuraava kilpailu Fullmetalilla on Fitness Classic Helsingissä 20.–21. huhtikuuta.