Kansainvälistä suursuosiota herättäneen fantasiadraamasarjan Game of Thronesin viimeinen eli kahdeksas kausi käynnistyi 14. huhtikuuta.

Kirjailija-tuottaja George R. R. Martinin kirjasarjaan perustuva ja yhdysvaltaisen HBO:n tuottama televisiosovitus on kasvattanut katsojakuntaansa miljoonilla vuodesta 2011 asti, ja tv-sarja on poikinut esimerkiksi lukuisia lentäviä lauseita somessa.

Jyväskylän yliopiston tutkija Tanja Välisalo näkee suosion takana useita syitä.

– Yksi selkeä syy on fantasiagenren nouseminen valtavirtaan 2000-luvulla. Taru sormusten herrasta -elokuvasarja sekä Harry Potterit ovat osa tätä samaa ilmiötä, jossa fantasia- ja scifinörtit ovat aikuistuneet, ja viihde­alan yritykset pyrkivät suuntaamaan heille kiinnostavia sisältöjä.

Toinen tärkeä syy suosiolle ovat itse sarjan sisällöt: moniulotteinen maailma ja erityisesti laaja henkilögalleria, josta kukin katsoja voi löytää suosikkinsa. Sarjaa seuraavat muutkin kuin fantasiagenren ystävät.

Sarjaan on laitettu myös paljon rahaa, mikä näkyy Välisalon mukaan hyvänä laatuna ja fantasiamaailman henkiin heräämisenä katsojille.

Välisalo on mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa selvitetään Game of Thrones -sarjan vastaanottoa sekä fantasiagenren kansainvälistä merkitystä. Välisalo on itse kiinnostunut siitä, miten katsojat tulkitsevat sarjan tapahtumia suhteessa oman maailmamme menoon.

– Game of Thronesei todellakaan ole pelkästään todellisuuspakoa, vaan se selvästi herättää ajatuksia esimerkiksi maailmanpolitiikasta ja ilmastonmuutoksesta. Sarja innostaa kaikenlaisia ihmisiä keskustelemaan vaikeista yhteiskunnallisista teemoista.

Osa katsojista on Välisalon mukaan tulkinnut sarjan juonitteluiden ja valtataisteluiden heijastavan nykypolitiikkaa, joka nähdään likaisena ja itsekkäänä.

– Kiinnostavaa onkin, halusiko sarjan alullepanija, kirjailija Martin, alun perinkään saada tällaista keskustelua aikaiseksi. Joka tapauksessa runsas yhteiskunnallinen keskustelu on siivittänyt tv-sarjan globaalia suosiota, Välisalo pohtii.