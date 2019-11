Ghost Brigade palaa kuolleista yhden illan ajaksi – Kansainvälistäkin suitsutusta kerännyt jyväskyläläinen metalliyhtye juhlistaa 30 vuotta täyttävää Tanssisali Lutakkoa

Vuonna 2015 hanskat tiskiin lyönyt jyväskyläläinen metalliyhtye Ghost Brigade kokoaa rivinsä vielä yhden kerran Tanssisali Lutakon 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kansainvälistäkin kiinnostusta aikoinaan herättänyt kokoonpano nousee Lutakon lavalle 10. huhtikuuta 2020.

Neljä albumia julkaisseen vaihtoehtometallibändin toistaiseksi viimeinen esiintyminen tapahtui Saksassa Summer Breeze -festivaaleilla elokuussa 2015.

Vuonna 2015 bändin muodostivat laulaja Manne Ikonen, kitaristit Tommi Kiviniemi ja Wille Naukkarinen, basisti Joni Saalamo, kosketinsoittaja Joni Vanhanen ja rumpali Veli-Matti Suihkonen.

Ghost Brigaden albumit Guided By Fire (2007), Isolation Songs (2009), Until Fear No Longer Define Us (2011) ja IV – One with the Storm ilmestyivät ranskalaisen Season Of Mist -levy-yhtiön kautta.

Jyväskyläläisyhtyeen kokopitkät saivat taajaan suitsutusta mediassa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

– Ghost Brigaden melankolia on pysäyttävää. Musiikillisesti bändi sotkee edelleen yhteen elementtejä sieltä täältä. Death-, ja doom metallin, progen ja post-rockin yhdistelmä karkaa genremääreitä. Reippaasti yksinkertaistettuna voisi todeta orkesterin kuulostavan siltä kuin Anathema-bändi olisi lisännyt ulosantiinsa rankempia elementtejä. IV – One With The Stormia voikin suositella niille, jotka kaipaavat herkistelyhetkeensä murinalaulua ja metallikitaroita, totesi albumille viisi tähteä antanut kriitikko Aki Lehti marraskuussa 2014 Keskisuomalaisessa julkaistussa arviossaan.

