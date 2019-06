Gommi ja Pommi tulevat lauantaina Kangastuksia-tapahtumaan ja Valkoinen talo raottaa oveaan

Jyväskylän Kankaalla on lauantaina 8.6. kesän ensimmäinen yleisötapahtuma. Kangastuksia-tapahtuma jatkaa tutun tapahtuman perinteitä, sillä vuodesta 2011 lähtien on Kankaan alueelle järjestetty avoimien 29 ovien päiviä.

– Tapahtumat ovat olleet hyvin monenlaisia. Aluksi oli mahdollista kirjaimellisesti avata ovia vanhalla tehdasalueella. Useita vuosia ulkotapahtuma on keskittynyt Kankaan teemoihin eli kestävään kehitykseen, vihreyteen ja yhdessä tekemiseen, kulttuurituottaja Vilja Ruokolainen toteaa.

– Tuleva lauantai on hieno, kun samalla voidaan esitellä niin sanotun Valkoisen talon eli vanhan tehtaan pääkonttorin uusi elämä. Talo on ollut tyhjillään useita vuosia, ja kaupunki myi sen Jorma Hyökyvaaran omistamalle kiinteistöyhtiölle. Hän on remontoinut rakennusta, ja 1.6. aloitti ensimmäinen uusi yritys rakennuksen alakerrassa, Ruokolainen täydentää.

Loput yritykset pääsevät muuttamaan rakennukseen elokuussa.

– Nyt voidaan jo vähän avata ovia, ja ihmiset pääsevät kurkkaamaan talon ensimmäiseen kerrokseen. Talo on suojeltu, joten sisällä on hienoja, vanhoja rakenteita ja esimerkiksi puuovia.

Kangastuksia-tapahtuma sijoittuu Tourujoen rannalle. Päätapahtumapaikkana on Valkoisen talon pihapiiri.

Talon pihaan tulee esiintymislava, ruokapisteitä ja monenlaista toimintaa. Ilmaiskonsertin esiintyjinä ovat M.A.Nummisen ja Pedro Hietasen Gommi ja Pommi ja myöhemmin illalla Kaija Kärkinen ja Ile Kallio.

Ruokolainen sanoo, että kun Kankaalle on suunniteltu vuosien ajan erilaisia tapahtumia, ne on suunniteltu mahdollisimman laajalle kohderyhmälle.

– Tavoitamme tapahtumien avulla paljon ihmisiä, jotka eivät asu Kankaalla. Tapahtumissa on aina ekologista näkökulmaa, kulttuuria ja taidetta. Yhdessä tekeminen on kaiken ydin. Tapahtumissa tuodaan esiin, että Kangas on kaikkien kaupunkilaisten yhteinen alue. Kun Kangasta alettiin suunnitella alueena, siinä oli tietyt periaatteet, ja sama punainen lanka on säilynyt edelleen, Ruokolainen sanoo.

Elokuun 24. päivä Kankaalla on iso lähiruokatapahtuma, Kangas kaikilla herkuilla. Ruokolaisen mukaan tavoitteena on aito lähituotantoon ja -ruokaan keskittyvä tapahtuma, ja muu markkinamyynti jää pois.

– Tapahtumaan on tulossa esimerkiksi lihan ja kalan myyjiä lähialueilta. Elokuun loppupuolella on myös paras satokausi, joten kasvistenkin valikoima tulee olemaan hyvä. Lisäksi on tarjolla muun muassa käsitöitä ja Marttojen neuvontaa. Myyjiä on tulossa tosi paljon.

– Olemme saaneet kiitosta siitä, että keskitymme ihan oikeaan asiaan eikä levitetä tapahtumaa markkinameininkiin. Myynnissä on myös ruokaa, ja itse kutsuisin tätä vähän satokauden tapahtumaksi, Ruokolainen toteaa.