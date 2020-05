Haalarikamerat rauhoittivat rähisijät – katso haalarilla kuvattu video

Jyväskylän kaupungin pysäköinnintarkastajat ovat pukeutuneet pääsiäisen jälkeen videokameralla varustettuihin haalareihin.

Kameroiden tarkoituksena on parantaa tarkastajien turvallisuutta ja vähentää häiriökäyttäytymistä. Ensimmäisten viikkojen kokemuksen perusteella kamerat ovat toimineet toivotusti.

– Kameroilla on ollut positiivinen vaikutus. Ei ole ollut yhtä paljon negatiivista käytöstä kuin yleensä, kertoo palveluesimies Eija Rossi Jyväskylän kaupungilta.

Asiakaskohtaamisessa aina päällä

Haalarikamerat tallentavat aina, kun tarkastajat kohtaavat asiakkaita. Kamerasta ei erikseen ilmoiteta, mutta se on näkösällä ja siinä palaa valo, kun laite tallentaa.

– Yleisellä paikalla kuvaaminen on sallittua ja yksityisten alueiden valvontasopimuksiin on kirjattu, että saamme kuvata, Rossi sanoo.

Videotallenteita katsotaan vain tarvittaessa. Tarpeen on perustuttava lakiin, ja se voi olla esimerkiksi rikosepäily.

– Tallenteita katsovat tarvittaessa vain tähän tarkoitukseen erikseen nimetyt henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset, ohjeistus ja koulutus järjestelmän käyttöön. Katselussa ovat aina mukana henkilöstöjärjestön edustaja, tilanteen mukaan työsuojelun edustaja, kaupunkirakenteen tietosuojavastaava sekä joko katupäällikkö, pysäköinninvalvoja eli lakimies tai palveluesimies, joista kaikilla kolmella on oikeus olla katselemassa materiaalia. Tallenteen katsomisesta ilmoitetaan etukäteen sen kuvanneelle pysäköinnintarkastajalle ja hän voi halutessaan osallistua tallenteen katseluun, Rossi luettelee.

Muutamassa viikossa tallenteita on kertynyt jo toista sataa. Tallenteet hävitetään pysyvästi 30 vuorokauden kuluttua, ellei tule tarvetta säilyttää niitä. Toistaiseksi tarvetta ei ole tullut.

Miehet ja naiset yhtä kiivaita

Tarkastajat kohtaavat usein nimittelyä, huutelua ja joskus jopa uhkailua. Yleensä huutelija on virhemaksun saanut, mutta myös ulkopuoliset sivusta seuraajat saattavat osallistua herjaamiseen.

– Mutta tulee myös positiivista palautetta. Joskus sivullisista on pysäköinnintarkastajille tukea, kun asiakas suuttuu, Rossi tarkentaa.

Pysäköinnintarkastajien kohtaamassa palautteessa toteutuu tasa-arvo. Rossi kumoaa olettamuksen, että miehet olisivat kiivaampia.

– Miehet eivät ole yhtään naisia pahempia, hän muotoilee diplomaattisesti.

Tyypillisesti pysäköijän sappi kiehahtaa ja kuppi kaatuu, kun väärin pysäköinti tapahtuu pysäköintikieltoalueella.

– Asiakas väittää usein, että ei ole ollut liikennemerkkiä, Rossi kertoo.

Muita tyypillisiä selityksiä väärälle pysäköinnille ovat muun muassa se, että on pysäköity vain äkkiä tai että odotetaan jotain kyytiin.

Käytössä 13 haalarikameraa

Haalarikamerat on käytössä yhdeksällä pysäköinnintarkastajalla sekä kahdella katupuolen valvojalla. Jyväskylä hankki kaikkiaan 13 haalarikameraa. Hankinnan arvo on 9 500 euroa, josta kameroiden osuus on vajaat 6 000 euroa ja loppusumma koostuu kiinnikkeistä ja telakointiasemista. Lisäksi kaupunki maksaa tallenteiden pilvipalvelusta 30 euroa kuussa yhtä kameraa kohden.

Viime vuonna Jyväskylässä annettiin 21 262 pysäköintivirhemaksua. Pysäköintivirhemaksu on Jyväskylän, Säynätsalon, Palokan, Vaajakosken ja Tikkakosken taajamissa 60 euroa ja haja-asutusalueilla 40 euroa.