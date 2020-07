Harjulla halutaan kovia tuloksia – Jarkko Finni kertoo, miten Jyväskylään tuodaan kovatasoinen yleisurheilukilpailu

Myös yleisurheilijoiden kevät on ollut poikkeuksellinen. JKU:lle korona on tuonut taloudelliset haasteet, kun myös yrityskentästä on ollut havaittavissa varovaisuutta yhteistyökumppanuuden suhteen. Myös lasten ja nuorten toiminnan järjestäminen on ollut haasteellista.

Olympialaisten ja EM-kisojen jääminen pois tältä kesältä on puolestaan muuttanut urheilijoiden lähestymiskulmaa. JKU:n valmennuspäällikkö Jarkko Finni näkee, että asia ei ole ainoastaan negatiivinen. Ilmapiiri on ollut rennompi, kun tekemistä ei ohjaa tulosrajat.

– Rauhoituimme perusharjoittelun pariin. Alkukauden testeissä näki urheilijoiden olevan hyvässä kunnossa. Jo aloittaneet urheilijat ovat parhaassa kesäkuun tulostasossa, jonka itse muistan, Finni kertoo.

Ennätyksiä onkin tehtailtu niin henkilökohtaisella kuin myös kansallisella tasolla. Taustalta löytyy tuttu teesi: terveenä pysyminen. Monet ovat myös jättäneet hallikilpailut väliin, mikä on mahdollistanut pidemmän harjoituskauden.

Toinen väliin jäänyt asia on etelänleirit. Ennätysten keskellä onkin herännyt keskustelua niiden tarpeellisuudesta. Suomen lämmin kesä on tarjonnut mahdollisuuden eräänlaiseen etelänleireilyyn, minkä takia tehojen kärsivällinen nostaminen on ollut mahdollista myös kotimaassa.

– Isoin riski kevään etelänleireillä on liiallinen suorituskyvyn ja lajikunnon ulosmittaaminen, mikä saattaa johtaa kisakunnon mystiseen katoamiseen paluulennolla, Finni naurahtaa.

Vahva tuloskunto lupaa hyvää myös Harjulla kisattavaan Motonet GP:hen, joka järjestetään keskiviikkona 8.7.

JKU:n tarkoituksena on järjestää kilpailu, jossa tuloksentekoon on kaikki mahdolliset edellytykset. Mukana on liuta kansallisia huippuja, kuten Nooralotta Neziri, Elmo Lakka ja Ella Junnila.

Esimerkiksi pikajuoksut järjestetään tuulen suunnan mukaan joko etu- tai takasuoralla. Myötätuuli halutaan taata myös muihin sitä tarvitseviin lajeihin, kuten pituus- ja korkeushyppyyn sekä kolmiloikkaan.

– Kestävyysjuoksun puolella etsimme kirittäjiä esimerkiksi Topi Raitaselle karanteenittomista maista, mutta sopivia ei tahtonut löytyä. Sen takia olemme valmentajien kanssa katsoneet parhaat kansallisen tason jänikset, Finni taustoittaa.

Rajoitukset ovat tuoneet muitakin haasteita kuin kansainvälisen tason urheilijoiden löytämisen.

Koko tapahtuman järjestäminen on ollut haasteellista, sillä pienen stadionin katsomoiden ja palveluiden lohkottaminen ai­heutti päänvaivaa.

Positiivisena puolena on kuitenkin se, että yleisöä pääsee Harjulle. GP:hen odotetaan tuhatta katsojaa.

– Ei GP-kisa mikään taloudellinen riemuvoitto ole, mutta paljon siihen panostetaan. Toivottavasti jotain jää myös viivan alle. Yleisö on myös talouden kannalta tärkeä, mutta ennen kaikkea tunnelman takia, Finni tuumaa.

Peruuntuneet arvokisat eivät ole muuttaneet seuran tavoitteita. Harjulla järjestettävä GP-kisa on JKU:lle iso asia, mutta osa seuran isompaa tavoitetta. Tavoitteena on tuttuun tapaan kilpailla Kalevan Maljan voitosta.