Heli Mäkiranta suunnittelee itse, jos ei löydä sopivaa valaisinta

Urheilutermillä Heli Mäkirantaa voisi kutsua suunnittelun moniottelijaksi. Hän suunnittelee sisustuksia koteihin sekä yleisiin tiloihin ja tekee myös huonekalusuunnittelua. Valaisimet ovat hänelle tutuin suunnittelukohde.

Muutettuaan takaisin Jyväskylään Mäkiranta aloitti työt sisustusmyyjänä huonekalukaupassa. Hän oli siellä neljä vuotta, ja huomasi pitävänsä sisustamisesta ja alkoi miettiä voisiko siitä tulla ammatti. Hän kävi Helsingissä vuoden sisustussuunnittelukoulun, työskenteli jonkin aikaa K-Raudassa Palokassa, jonka aikana aloitti opinnot myös Joensuun ammattikorkeassa. Hän opiskeli siellä sisustusarkkitehtuuria ja kalustesuunnittelua.

– Kun valmistuin perustin samana päivänä vuonna 2014 sisustussuunnitteluyrityksen Muurameen. Quu design brändin Heli Mäkiranta designin perustin toukokuussa 2018 ja samalla avasin verkkokaupan. Töitä on ollut todella hyvin niin Jyväskylän seudulla kuin eri puolilla Suomea. Tulen ihmisten kanssa hyvin toimeen ja minulla on tietynlainen rohkeus suunnittelussa. Avainasemassa on, että asiakas lähtee rohkeasti mukaan suunnitteluun. Asiakas on kuitenkin lopulta se, joka määrää mitä tehdään.

Heli Mäkirannan yksi työtapa on varsinkin isoissa kohteissa teemoittaa tiloja.

– Yksi hyvä puoli suunnittelussani on, että suunnittelen valaistukset itse kiinteistä valaisimista irtovalaisimiin. Ajattelen aina kokonaisuutta, Heli Mäkiranta sanoo.

Valaisinsuunnittelijana Mäkiranta sai reippaan lähdön. Puusuunnittelu alkoi, kun hänellä oli sisustussuunnitteluasiakas Jämsänkoskella.

– En löytänyt sopivaa valaisinta, joka olisi sopinut muuhun valaistukseen, joten päätin suunnitella sen itse. Siitä syntyi Quu-valaisin ja se tuli tunnetuksi hyvin nopeasti. Verkkokauppa avattiin toukokuussa ja, kesäkuun alussa otettiin Voguesta yhteyttä. He halusivat kuvan kattovalaisimesta lehteensä ja jo kuukauden päästä otettiin yhteyttä House and Garden-lehdestä, Heli Mäkiranta kertoo.

Hän jatkaa, että puu on tällä hetkellä muuallakin kuin Suomessa muodikas materiaali. Samalla tavalla myös ekologisuus ja eettisyys kiinnostavat ihmisiä.

– Sisustajana ajattelen, että valo on valaisimen suunnittelussa tärkein. Suomi on haasteellinen maa valaistuksen suhteen. Meillä on tosi paljon pimeää aikaa ja kesällä taas valoisaa, jolloin ei pidetä valoja. Valaisimen tulee olla mielestäni kaunis myös silloin, kun se ei ole päällä, Heli Mäkiranta sanoo.

Hän käyttää valaisimissaan paljon puuta ja uusimmissa myös lasia, joka tuo keveyttä malliin.

– Lasi on keveämpi ja ilmavampi. Lasia aion käyttää valaisimissa lisää. Valaisimien lasipallot tulevat lasinpuhaltajalta pienestä perheyrityksestä Sastamalasta ja suupuhalletaan yksitellen Iittalan kierrätyslasista. Puuosat sorvataan Sievissä, jonka jälkeen ne tulevat Vaajakosken Kalustemaalauksen Tuija Robinsonille maalattavaksi tai vahattavaksi. Lopuksi sähkömies kokoaa ne ja minä pakkaan.

Heli Mäkiranta haluaa käyttää esimerkiksi valaisimien valmistuksessa paikallisia ja pieniä yrittäjiä. Hänen mielestään pienille yrityksille on isompi asia saada töitä kuin isoille.

Hänellä on myös selkeä perusajatus suunnittelutyössä.

– Ajattelen muotoilussa pitkäkestoisuutta. Tuotteen pitää kestää aikaa. Nykyisin yksinkertainen muoto uppoaa ihmisiin. Minulla suunnittelu lähtee usein siitä, että on ongelma, mikä pitää ratkaista. Toisaalta joskus vaan piirtelen tai tulee keskellä yötä idea, Mäkiranta kertoo.