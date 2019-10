Helmikuussa tanssitaan jälleen häitä – Könkkölän tila on palautumassa kaupunkilaisten käyttöön entistä ehompana

Könkkölän yli kahden vuoden rakennusprojekti Jyväskylässä Köhniönjärven rannalla on loppusuoralla. Talon myynti juhliin ja koulutustilaisuuksiin on alkanut.

Työpajat toimivat, ja muun toiminnan suunnittelu on täydessä vauhdissa. Häävarauksia on jo ainakin helmikuulle, tammikuullekin vielä ehtisi.

Könkkölän päärakennuksen peruskorjaus valmistuu viimeiseen lastuun ja naulaan saakka vuoden loppuun mennessä. Muita rakennuksia, esimerkiksi rantasaunoja on uusittu päärakennuksen remontin ohessa.

Peruskorjauksesta vastaa omana työnään Jyväskylän Katulähetyksen, Sovatek-säätiön ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n perustama Green Care -keskus Könkkölä ry.

Rakennustyötä organisoiva ohjaaja, työnjohtaja Pekka Lepikko kertoo, että käsinveistettyä hirsirunkoa lukuun ottamatta rakennuksen kaikki pinnat on uusittu, talotekniikka rakennettu uudelleen ja jopa takkojen hormit tarkastettu siltä osin kuin uunit muuten ovat käyttökunnossa: ison salin tiiliuunit ovat enää pelkkiä koristeita ilman hormeja.

– Työ alkoi kesäkuussa 2017 maansiirtotöillä. Perustukset kaivettiin esiin, kuivattiin ja eristettiin, salaojat uusittiin ja porattiin kaivot kaukolämmölle, Lepikko sanoo.

Hän kertoo, että työn alkaessa talossa oli kosteusvaurioita, kellarikerroksessa oli esimerkiksi 30 senttiä vettä. Nyt kellarikin on kuiva ja nykyaikainen: sieltä löytyy muun muassa maalämmön laitteisto, varastoja ja vielä keskeneräinen sauna.

Könkkölän työmaalla on kahden vuoden aikana ahertanut keskimäärin viitisenkymmentä työntekijää vuodessa, päivittäin noin 15.

Työsuhteessa on ollut kolme henkeä, kaikki loput erilaisilla tuki-, kuntoutus- tai harjoittelusopimuksilla: palkkatukityössä, työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, vapaaehtoisina ahkeruusrahalla, oppisopimuksella, työharjoittelussa, kesätyössä tai yhdyskuntapalveluksessa.

– Useimmille tämä projekti on merkinnyt järkevää tekemistä päivään. Alun alkaen työmaan ehtona oli, että vähintään puolet porukasta valitaan kuntouttavin perustein, sanoo perehdyttämisohjaaja Pertti Janhonen, joka on vastannut yhdyskuntapalvelukseen tulleista ja yhteistyöstä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

– Eihän tämä helpoin mahdollinen porukka ole, mutta hyvin on selvitty. Minulle tämä on tuttua väkeä yli kymmenen vuoden ajalta, Lepikko täydentää.

Määräajoin työmaalla on toki käynyt myös eri alojen asiantuntijoita antamassa ohjeitaan. Ulkoasultaan suojeltu Könkkölän päärakennus on korjattu Museoviraston valvonnassa, sisätiloja rakentajat ovat saaneet uusia vapaammin.

Massiiviset hirret olivat Lepikon mukaan hyvässä kunnossa, mikä oli suuri voitto koko projektille.

– Ennen ulkomaalauksen alkua Tikkurilan insinööri kävi tutkimassa taloa ja antoi käsittelyohjeita. Puhdistetun hirren pintaan vedettiin ensin pohjuste ja sen päälle kaksi maalikerrosta.

Lepikko korostaa, että monissa kohdin remontissa on ajateltu myös ympäristöä ja kierrätysmahdollisuutta.

– Sisätilat on jätetty pääosin paljaalle, puhdistetulle hirsipinnalle. Lattioihin on valittu kierrätettävä komposiitti, joka kestää myös kosteutta. Olihan se kallista. Ikkunat on uusittu kolminkertaisiksi ja pokat kunnostettu. Jo pelkästään salissa on 48 ikkunaa.

Pieni esimerkki vanhan säilyttämisestä on sähköjohtojen putkitus. Putkien sisältä ”revittiin” vanhat johdot pois ja korvattiin uusilla – putkien ilme hirsiseinissä säilyi entisenä.

– Muutoin kaikki putkitukset ja sähköasennukset on uusittu. Maalämpö leviää rakennukseen lattialämmityksen kautta, Lepikko kertoo.

Rantasaunoista toinen, entinen naisten sauna, on täysin peruskorjattu. Toinen saunarakennus jäi 80-luvun asuun, mutta siitäkin itse saunaosa uusittiin. Lisäksi päärakennuksen kellariin valmistuu sähköllä lämpiävä moderni sauna.

Yli 600-neliöisten tilojen uusimisen kustannusarvio oli 680 000 euroa. Työn tehokkuudesta kertoo se, että loppulasku on jonkin verran pienempi.

Tulevaisuuden Könkkölä palvelee jyväskyläläisiä pitkälti samaan tapaan kuin ennenkin.

– Sitä voi jo varata kokouk­siin ja juhliin. Myös saunoja voi varata, ja kaupungin työntekijöiden viikoittainen saunavuoro säilyy, Green Care -keskus Könkkölä ry:n toiminnanjohtaja Mervi Puupponen kertoo.

Könkkölässä toimii jo syksystä 2019 alkaen seitsemän nuorille aikuisille suunnattua työpajaa teatterityöpajasta verstaaseen.

– Muuta säännöllistä toimintaa suunnitellaan ja ideoidaan hyvää vauhtia. Kahvila toimii ainakin kesäisin. Kesällä avattava esteetön hyvinvointipuutarha ja LUMO-ulkoiluluontopolku ovat asiakkaiden käytössä. Kesällä täällä voi käydä katsomassa eläimiä, ainakin lampaita ja kanoja, Puupponen sanoo.

Könkkölässä on töissä kymmenkunta ihmistä, jotka vastaavat työpajatoiminnan toteutuksesta ja käyvät myös esimerkiksi päiväkodeissa ja palvelutaloissa järjestämässä Green Care -toimintaa.

– Me palautamme Könkkölän kaupunkilaisten käyttöön entistä ehompana, Puupponen lupaa.