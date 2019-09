Henna Peltosen mallitoimisto palkkasi jo toisen keskisuomalaisen kaunottaren – Missiemo itse suuntaa tanssijana maailmalle

Tamperelaisen tanssijan, yrittäjän, juontajan ja missiemon Henna Peltosen tuore mallitoimisto Henna’s Premium Models on palkannut jo toisen keskisuomalaisen mallinsa. Ensimmäinen oli jyväskyläläinen Ilona Olkkonen, toinen muuramelainen Krista Oksanen. Naisia yhdistää osallistuminen Peltosen vetämä EW-missikisa.

– Lähetin heti hakemuksen Henna’s Premium Models toimistoon, kun sain kuulla, että sellainen on perustettu. Olen pienestä pitäen haaveillut mallintöistä ja nyt olen menossa sitä unelmaa kohti. Odotan tältä paljon erilaisia mallikeikkoja, kuten kuvauksia, näytöksiä ja pr-hommia, kahdesti missikisoissa kruunattu Oksanen kertoo.

Oksanen opiskelee viimeistä vuotta kosmetologiksi sekä tekee yötyötä jyväskyläläisessä ravintolassa Heidi’s Bier Barissa. Lisäksi Oksanen tekee myyntikonsulentin keikkoja.

– Heidi’sissä pääsen toteuttamaan intohimoani eli esiintymään yleisölle. Olen lisäksi tehnyt jo pari vuotta pitopalvelutyöntekijän töitä. Siinä työssä pääsen työskentelemään ihanissa häissä. Kun vielä teen hääpukukuvauksia “morsiamena”, niin kyllähän siinä alkaa väkisinkin omista häistä haaveilemaan. Minulla onkin jo tarkat suunnitelmat millaiset häät haluan, Oksanen vihjaa.

Suomalainen tanssiduo Henna & Sofia on tehnyt mittavan yhteistyösopimuksen tunnetun eurooppalaisen dj:n kanssa. Kuva: Mainosstudio Sanna Hellekoski

Toisaalla missiemo Henna Peltonen on tehnyt mittavan yhteistyösopimuksen saksalaisenkanssa, jolla on takanaan yli 22 miljoonaa myytyä levyä kansainvälisesti. Tanssiduon Henna & Sofia yhteistyö kattaa keikkoja niin Suomessa kuin ulkomaillakin, ja niitä on buukattu jo pitkälle vuoteen 2020.

Henna & Sofia -duo lanseeraa vielä tämän vuoden puolella uuden retroshown, jossa kuullaan huikeaa ysäritykitystä sekä isoimmat hitit artisteilta, joiden kanssa tanssiduo on keikkaillut. Show on suunnattu sekä Suomen että ulkomaanmarkkinoille.