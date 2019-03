Himoksella perjantaina esiintyvä Säädyttömät on enemmän kuin Jean S.

Antti Paavilainen oli vuosikymmeniä suositun Jean S. -yhtyeen laulusolisti, mutta viime vuoden lopulla hän päätti jättää yhtyeen. Jo aikaisemmin hänen vierestään lähti Timo Kärkkäinen, jonka tilalle tuli solistiksi Nina Tapio.

Nyt Paavilainen ja Tapio ovat solisteina uudessa Säädyttömät-yhtyeessä, ja taustalla on liki entisessä kokoonpanossa Jean S.:n muusikot.

– Säädyttömät on eri juttu kuin kansan rakastama Jean S. -orkesteri. Nyt on kulunut puoli vuotta konkreettisista päätöksistä, ja keikkakalenterinkin osalta näyttää jo hyvältä. Ollaan treenattu paljon, ja haemme melkein koko ohjelmiston muutosta. Materiaali ei ole enää Finnhits-voittoista, vaan pääsemme tekemään tavallaan vapaammalla kädellä mielenkiintoisempia kappaleita ja sovituksia. Livekokemus on yleisölle mielenkiintoisempi, Paavilainen kuvailee.

Kun yhtyeessä on naisääni, tuo se uutta näkökulmaa musiikkiin.

– Kaikki sovitukset menevät tietyllä tavalla uusiksi, sävellajit muuttuvat ja tehdään erilaisia ratkaisuja esimerkiksi torvisektion ja kompin suhteen. Tuttuja biisejä on vedetty parituhatta kertaa, ja nyt voi vetää jotain muutakin. Syy siihen, miksi jaksaa tehdä paljon keikkoja, on siinä, että tekee sellaista, mitä haluaa.

Antti Paavilainen sanoo, että musiikkialalla erottelee niin sanotusti jyvät akanoista se, että haluaa tehdä musiikkia ja keikkoja vuodesta toiseen.

– Esimerkiksi Markku Aro. Voisi kuvitella, että hänen iässään jäisi eläkkeelle, mutta miehellä silmät vilkkuvat tekemisen innosta, kun tavataan yöaikaan huoltamolla keikkojen jälkeen. En ymmärrä, miten joku voi rakentaa uraa, toimia muusikkona ja sitten sanoo, ettei kiinnosta. En keksi mitään sen kiinnostavampaa kuin, että olen 1,5 tuntia lavalla ja näen, miten ihmiset nauttivat musiikista. Se on tunne, joka ajaa lavalle aina uudestaan.

Säädyttömät esiintyy perjantaina 8.3. Himos Areenalla. Esiintymispaikka on Paavilaiselle tuttu. Hän toteaa sen olevan nykyaikainen keikkapaikka, jossa käytännön asiat toimivat ja on hyvät tilat bändille.

Kesällä Kari Tapiona

Tulevana kesänä Paavilaisesta tulee Kari Tapio Lappeenrannan linnoituksen kesäteatteriin. Kyseessä on uusi musikaali Olen suomalainen, ja Paavilainen on pääroolin lisäksi kapellimestari. Parhaillaan hän sovittaa musikaalin musiikkia.

– Tätä musikaalia on suunniteltu vuodesta 2011 lähtien. Idea on lähtöisin perikunnalta. Vuosi takaperin he sanoivat, että nyt olisi sopiva hetki tehdä se.

– Kari Tapio on minulle suuri idoli, yksi muutamista Suomen kovimmista artisteista. Olen erittäin onnellinen tästä roolista. Mietin, että mitä muuta oikeastaan haluaisin enemmän esittää kuin Kari Tapiota. Hän oli rehellinen jääräpää, jota ei kukaan muu nostanut maineeseen. Hän teki täysin oman uransa. Hänen elämäntyönsä on sellainen, jota voi todella arvostaa, Paavilainen miettii.

Musikaalin ensi-ilta on 27.6. Käsikirjoituksen siihen on tehnyt Mika Räinä.