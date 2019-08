Huhtasuon kylätoimistolla saa joka keskiviikko ihan suoraan valehdella – ja valehtelijoita on riittänyt

Huhtasuon kylätoimistolla on ollut mahdollisuus valehdella viime keväästä lähtien. Valehtelu on ollut niin suosittua, että se jatkuu tänä syksynä joka keskiviikko.

– Kyseessä on television vanha klassikko-ohjelma, jolla halutaan tuoda ihmisiä yhteen hauskan äärelle. Valehtelijoiden klubi on yhteinen kiva hetki, ja myös helposti toteutettavissa. Joka kerta on mukana kolme eri esinettä, ja jokainen voi keksiä niille käyttö­tarkoituksen. Kun vähän treenaa, pääsee helposti mukaan leikin juoneen, kylätoimiston ohjaaja Henna Autio sanoo.

– Olen huomannut, että klubi on tuonut uusia ihmisiä meille. Mukana on myös maahanmuuttajia, ja klubi on heille hyvää kielenharjoitusta. Jokainen saa osallistua, ja jos ei keksi mitään, saa sanoa juipelo, Autio jatkaa.

Seuraavan kerran klubi kokoontuu keskiviikkona 28.8. kello 13.

Kylätoimisto on ollut Huhtasuolla yli 20 vuotta, ja nykyisin se on postin entisissä tiloissa Huhtakeskuksessa. Autio harmittelee, että kaikki ihmiset eivät vielä löydä kovin hyvin toimiston toimintaa, ja siksi tulevaisuudessa tehostetaan tiedottamista.

– Aloitin työssäni vajaa vuosi sitten ja sain vapaat kädet kehittää toimintaa. Muutos alkoi seinien maalaamisella ja yleisilmeen muuttamisella. Otin käyttöön myös viikko-ohjelman, ja täällä on järjestetty paljon tapahtumia.

– Haluan, että kylätoimisto tuo arkeen nimenomaan iloa. Sitä tarvitaan varsinkin vuoden pimeimpinä aikoina. Huhtasuolla yhteisöllisyys näkyy aktiivisten vapaaehtoisten ja alueen asukkaiden osallistumisena monenlaiseen toimintaan. Vapaaehtoiset järjestävät myös kylätoimistolla ohjelmaa, Autio kertoo.

Aution työhön kuuluu ohjata kuntouttavaa työ­toimintaa. Sen tarkoituksena on tarjota ihmisille oman kokoisia haasteita sekä tukea heitä heidän omalla polullaan.

Huhtasuolla on hänen mielestään hyvät palvelut, ja kylätoimisto on hyvä lisä. Yhteisen olohuoneen lisäksi toimistossa on tarjolla esimerkiksi tulostuspalvelua ja asiakkaita voidaan auttaa digitaalisissa asioissa, esimerkiksi laskujen maksussa. Tiloissa on myös kaupungin työllisyyspalvelut.

Syksykauden ohjelman erikoisuus on ryhmä, jossa yhteisömuusikko Laura Kaartinen luo oman biisin Huhtasuolle. Kaartinen kerää ryhmäläisiltä ideoita tekstiin ja säveleen.

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 29.8. Biisi julkaistaan 10. lokakuuta.