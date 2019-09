"Hullaannuin siihen ajatukseen, ettei tarvitse miettiä jokaisen vaatteen kohdalla, voinko ostaa sen" – vaatelainaamosta voi löytää itselleen kokonaan uuden tyylin

Vaatekomeroaan katsellessa joskus on olo, että se kaipaa uudistusta tai edes yhden piristävän vaatteen, mutta sillä hetkellä ei ole varaa hankkia sellaista. Tai ei halua ostaa uutta vaatetta ekologisista syistä.

Suomessa on toiminut viime vuosina vaatelainaamoja, joista tällä hetkellä ainoa useassa kaupungissa toimiva ketju aloitti toimintansa myös Jyväskylässä syyskuun alussa. Vaatepuu on avoinna Koto Designmarketin aukioloaikojen ulkopuolella perjantai-iltaisin ja lauantaiaamuisin.

Vaatepuun perusti viisi vuotta sitten järvenpääläinen Soile-Maria Linnemäki, joka hämmästyi aikoinaan omaa vaatemääräänsä kaappeja siivotessa.

Hän totesi, että moni hänen vaatteistaan on pidetty vain pari kertaa ja jo siinä kunnossa, ettei niitä voisi pistää enää kiertoonkaan. Hän alkoi selvittää, onko pikamuodille vaihtoehtoja.

– Googletin ekologiset vaatteet ja löysin kivoja vaatemerkkejä. Tajusin, että on tosi paljon fressejä, vastuullisia vaihtoehtoja. Ne vaatteet olivat kalliimpia kuin mitä olin hankkinut ennen, ja jatkoin selvittelyä, Linnemäki kertoo.

– Anniina Nurmi on vastuullisen muodin asiantuntija. Hänellä on Vihreät vaatteet -sivusto, ja lähdin ahmimaan sieltä tietoa vaihtoehdoista. Sitä kautta löysin Helsingistä Vaatelainaamon ja menin käymään siellä. Silloin minulle avautui koko juttu ja tajusin, että tässä on paljon ulottuvuuksia.

Linnemäki jatkaa, ettei ollut niin sanottu muoti-­ihminen, mutta monta asiaa on muuttunut ajattelussa, kun hän on tutustunut suunnittelijoiden ideoihin ja vaatteiden syntyyn ylipäänsä.

– En ollut ajatellut sitäkään, kuinka paljon vaatteilla voi vaikuttaa oman fiilikseen ja että vaatteet ovat yksi viestintäväline. Samalla myös suhde kaikkeen omistamiseen muuttui. Kaikkea ei tarvitse omistaa.

Kun Linnemäki perusti Vaatepuun, hän teki soittokierroksen noin 20 suomalaiselle suunnittelijalle. Hän sai heiltä helposti vaatteita lainaamoon, ja se mahdollisti harrastuspohjalta yrityksen aloituksen.

Vaatepuu ei ole perinteinen vaatelainaamo, vaan ideaan liittyy jäsenyys ja tietynlainen pisteytys. Määräaikainen jäsenyys hankitaan puoleksi vuodeksi.

Jäsenyyden etu on kertalainaan nähden se, että yhden lainan hinta on selvästi edullisempi kuin kertalainassa.

Tällä hetkellä Vaatepuu toimii Jyväskylän lisäksi Järvenpäässä, Turussa, Tampereella ja Helsingissä.

– Ostan sisään sellaisia vaatteita, joista tiedän, että ne liikkuvat paljon. Isoin juttu, mikä on auennut yrityksen myötä on, että mikään ei ole mustavalkoista. Olen alkanut ymmärtää, miten supermutkaista tekstiili- ja muotiala on. Ei ole niin, että älä osta enää mitään, vaan osta harkitusti. Välillä tuntuu, että vastuullisuuskeskustelu on liiankin mustavalkoista, Linnemäki miettii.

Saara Jalkanen on yksi Vaatepuun ensimmäisistä Jyväskylän jäsenistä.

– Tarvitsen töissä erilaisiin tilaisuuksiin erilaisia vaatteita, noin kerran kuussa jotain parempaa, ja arkipukeutumiseen haluan eettisesti kestävää. Vaatteita ostaessa pitää miettiä tosi tarkkaan, tarvitsenko sitä. Nyt hullaannuin siihen ajatukseen, ettei tarvitse miettiä jokaisen vaatteen kohdalla, voinko ostaa sen. Lisäksi lainaaminen on erinomainen tapa testata erilaisia vaatteita. Kokeilun kynnys on pieni, Suomen tuulivoimayhdistyksellä töissä oleva Jalkanen sanoo.

Koto Designmarketin yrittäjä Sanni Oranen kertoo, että vaikka lainausaika on kaksi kertaa viikossa, vaatteita voi palauttaa milloin vain.

Vaatteet kiertävät eri kaupungeissa muutaman kuukauden välein, ja nettisivuilla olevasta katalogista näkee valikoimaa laajasti. Asiakas voi myös esittää toiveita tietystä vaatteesta oman paikkakuntansa valikoimaan.

– Ihmiset ovat kiitelleet, että Vaatepuu on tuotu Jyväskylään. Kestää jonkin aikaa oppia, miten vaatelainaamo toimii, mutta idea leviää laajemminkin pikkuhiljaa, Oranen toteaa.