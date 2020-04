Ile Jokinen haluaa oppia, miten ollaan keskisuomalaisia

Kuudenkymmenen kilometrin säteellä Jyväskylästä on pian mahdollisuus kuunnella tuttua radioääntä. Kahden radion käynnistyksessä mukana ollut Ile Jokinen tulee yhdeksi juontajaksi Radio Keskisuomalaiseen toukokuussa.

Jokinen aloitti Radio Novassa vuonna 1997 ja vuonna 2016 Helmiradiossa. Radio Keskisuomalaisessa Jokinen juontaa torstain ja perjantain iltapäivät kello 13.00–18.00 välillä.

– Päätoimittaja Henri Berg kutsui töihin ja tämä tuli sopivaan saumaan. Tämä vaikuttaa jo nyt lupaavalta alueelliselta radiolta. Saan ihan uudet ympyrät ja työkaverit, mutta radio on aina radio, ei se mihinkään muutu. Eikä persoona, josta ihmiset minut tuntevat, ole muuttunut miksikään.

Radio Keskisuomalaisen vahvuutena on Ile Jokisen mukaan se, että kuuluvuusalue on suhteellisen iso ja nettiradiossa koko Suomi.

– Tässä radiossa voi keskittyä paikallisuuteen, jos on tarvis. Lähetyksissä puhutaan myös valtakunnallisesti kiinnostavista aiheista, mutta myös vain lähialueeseen liittyvistä asioista. Ihmiset saavat myös opettaa minulle miten keskisuomalaisena ollaan. Olen jo sanonut, että haluan studioon Keski-Suomen kartan. Vaimoni vanhemmilla on kesämökki Viitasaarella, joten olen tutustunut Keski-Suomeen sen alueen kautta.

Ile Jokinen sanoo, että nykyinen radiokenttä on sirpaloitunut.

– On paljon radioita, jotka esimerkiksi keskittyvät tietynlaiseen musiikkiin. Sirpaloituminen on viety jo niin pitkälle, että ei voi paljon enempää sirpaloitua. Hiukan tuntuu siltä, että osa radioista tehdään vasemmalla kädellä. On musiikkia ja juontajan läsnäolo on aika köykäistä. Heillä ei ole paljon sanottavaa. Vaikka tehdään ohjelmavirtaradiota, voi silti sanoa asioita. Mielestäni kuuntelija pitäisi kohdata lähetyksessä, ja se on aina ollut tarkoitukseni. Voin luvata, että missä tahansa tilanteessa ja asiassa voi soittaa meille.

Ile Jokinen sanoo valmistautuvansa aina hyvin juontovuoroonsa. Vaikka hänellä on osa ohjelmasta jopa käsikirjoitettu, hän voi myös tarvittaessa ja mielelläänkin muuttaa sitä.

– Radio ei ole yhden ihmisen höpötystä. Se voi kuulostaa sille, jos radiossa ei ole toimittajia, vaan löysän puhujia. Kun tehdään ohjelmavirtaradiota, siinä on myös punnittua puhetta. Se kuulostaa helpolta, mutta täytyy ottaa asioista selvää, mitä puhuu. Ihmisen täytyy vastata siitä mitä suustaan päästää.

Vuosien kokemuksella Ile Jokinen luottaa siihen, että kuulijat haluavat kuulla mitä hän sanoo seuraavaksi.

– Promoan myös lähetyksessä asioita, koska ihmiset pitää koukuttaa. Minulla on ollut vakiokuulijoita, jotka saavat soittaa minulle, että olen väärässä. Heitän tarkoituksella esimerkiksi, että naiset ovat parempia kuskeja kuin miehet. Olen sitä mieltä ja tilastot kertovat samaa, mutta se saa ihmiset soittamaan, Ile Jokinen kertoo nauraen.

Paikallisuus alkaa olla hänen mielestään valttia nykyradioissa.

– Tavallaan mennään takaisin siihen mistä paikallisradiotoiminta lähti ja valtakunnalliset radiot muuttuvat valjuiksi. Valtakunnallisissa radioissa on aina ongelma, voiko puhua tietyistä asioista. Yksi perusajatukseni on, että arki on ihmisen juhlaa, koska arkiset asiat puhuttavat ihmisiä, Jokinen sanoo.

Hän jatkaa, että uuden radion on oltava heti hyvä.

– Mutta se ei tarkoita, et­teikö siitä voisi tulla parempi.

Henri Bergin ja Ile Jokisen lisäksi 95,9 taajuudella kuullaan juontajana Lotta Merenmiestä. Neljäs juontajanimi julkistetaan ensi viikolla.