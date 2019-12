Irina pitkälle kiertueelle – Laulajaa kuulee Jämsässä ja Jyväskylässä

Laulaja Irina lähtee pitkälle kiertueelle tammikuun lopussa ensi vuonna. Kiertue tuo pitkän linjan laulajan ja muusikin kahdesti myös Keski-Suomeen. Irina esiintyy lauantaina 29. helmikuuta Jämsässä Himos Areenalla sekä perjantaina 13. maaliskuuta Jyväskylässä yökerho Londonissa.

Uransa aikana lähes tuhat keikkaa tehnyt Irina on yksi Suomen poprockin kiintotähdistä, jonka uusin single Haluun olla yksin on ollut jo yhdeksän viikkoa Suomen radiosoittolistan ykkösenä. Single on ollut samalla listalla jo 27 viikkoa.

Irinan ensimmäinen virallinen esiintyminen tapahtui 2004 Lahdessa. Debyyttialbumi Vahva julkaistiin samana vuonna ja se pysyi Suomen albumilistalla yhtäjaksoisesti 24 listaviikkoa.

2005 Irina palkittiin Emma-palkinnoilla vuoden 2004 poptulokkaana sekä vuoden debyyttialbumista.

Irina on suomalainen laulaja, sanoittaja ja nykyisin myös säveltäjä, joka on kertonut haluavansa jatkossa tehdä yhä enemmän musiikkia muille. Irina Saaren laulujen tyylilajina on pop ja suomirock.