Itäeurooppalainen katumusiikki kajahtaa tiistaina Vakiopaineessa suurieleisesti ja teatraalisesti

Tiistaina 9.7. baari Vakiopaineessa kuullaan puolalais-tsekkiläistä kokoonpanoa Caravana Bandaa osana Jyväskylän Kesän ohjelmaa.

Usean soittajan yhtye yhdistelee esityksissään puolalaisia ja tsekkiläisiä katumusiikkiperinteitä romanisävyihin ja balkanilaisiin säveliin. Mukana on myös espanjalaista flamenco-kulttuuria. Caravana Bandan esitykset ovat suurieleisiä ja teatraalisia, mutta silti perinteitä kunnioittavia.

Monikulttuurinen kokoonpano on kiertänyt ympäri Itä-Eurooppaa jo useampana vuonna. Yhtye on keikkaillut myös Irlannissa vuonna 2017 ja Kanadassa tänä keväänä. Suomessa yhtye on viimeksi nähty esimerkiksi Riihimäellä ja Porissa lokakuussa 2017.

Caravana Bandan laulusta ja tanssista vastaa puolalaissyntyinen artisti Magda Navarrete, joka on myös tuottanut ja opettanut musiikkia. Ensimmäisen albuminsa Chill hän julkaisi vuonna 2007 kansainvälisen Warner Music -yhtiön alla.

Tällä hetkellä Navarrete muun muassa opettaa laulajille ja näyttelijöille äänenkäyttöä Varsovassa Puolassa sekä työskentelee useammassa musiikkikokoonpanossa Euroopassa.

Caravana Bandan musiikkisovituksista puolestaan vastaa Tomas Prusa, joka myös laulaa ja soittaa saksofonia. Muita yhtyeen jäseniä ovat Andrzej Lewocki (kitara, oud, cajón), Jiri Genrt (tuuba), Jakub Masek (baritonitorvi), Vaclav Kalenda (trumpetti) sekä Mateusz Sieradzan (tapan, cajón, darabuka).