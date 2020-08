Suomalaiset innostuivat tänä vuonna joukolla retkeilystä. Luontopoluilla ja retkeilypaikoilla on riittänyt innokkaita ulkoilijoita, välillä lähes ruuhkaksi asti.

Jos saman tutun luontopolun kiertäminen alkaa kyllästyttää, ei huolta: Jyväskylästä ja lähettyviltä löytyy myös paljon vähemmän tunnettuja luontokohteita.

Lauantaina 29.8. vietettävä Suomen luonnon päivä on oiva syy lähteä tutkimaan lähiseudun luontoa. Seikkailuhenkisen kannattaa suunnata vaikkapa Keltinmäen metsiin luolanetsintäretkelle. Jos metsässä rämpiminen ei kiinnosta, esimerkiksi valokuvauksellinen Korkeakosken vesiputous sijaitsee kätevästi autotien varressa.

1. Kuoleman kuopat

Seppälänkankaan metsässä Bilteman takana sijaitsee kaunis jääkautinen luonnonnähtävyys, jonka nimi ei tosin ole kovin kutsuva. Kuolemankuopiksi kutsutut suuret painanteet metsässä ovat jääkaudella syntyneitä suppia. Supat syntyivät, kun mannerjäätiköstä irronnut jäälohkare upposi hiekkaan ja suli myöhemmin pois. Seppälänkankaalla suppia on kaksi, ja syvempi niistä on 25-metrinen. Laskeutuminen pitkin supan jyrkkää reunaa on hankalaa, mutta vaivan arvoista. Supan pohjalla autotien äänet katoavat kokonaan ja valo lankeaa kauniisti puuttomalle aukealle.

2. Kammarinmäen lippaluola

Kallion muodostama suuri lippa piilottaa alleen suojaisan luolan, jonka porrasmaisia seiniä pitkin valuu vettä. Keltinmäestä löytyvä lippaluola on hieno näky varsinkin talvella, kun vesi jäätyy kauniisti luolan seiniin ja pohjalle. Luola on oiva paikka eväsretkelle, sillä suuren lipan alla on suojassa sateelta ja tuulelta, ja kallion muodot mahdollistavat hyvin luolan sisällä istuskelun. Luolalle johtavalle polulle pääsee nousemaan esimerkiksi Keltinmäen koulun vierestä.

Koivusaari. Kuva: Risto Aalto

3. Korkeakosken vesiputous

Pieni vesiputous sijaitsee Korkeakoskentien varrella junaradan vieressä, ja sinne pääsee poikkeamaan helposti esimerkiksi Rantaraitilta. Vesiputous ei ole luonnon muovaama vaan ihmisen rakentama: vesi pulppuaa putoukseen junaradan alle rakennetusta tunnelista. Vihreiden kasvien ympäröimän vesiputouksen solina rauhoittaa tehokkaasti stressaantuneen mielen. Vesiputous on myös täydellinen paikka tunnelmallisten valokuvien ottamiseen.

4. Koivusaari

Tuomiojärven Lehtisaari on monelle jyväskyläläiselle tuttu kesänviettopaikka, mutta viereinen Koivusaari saattaa jäädä helposti huomaamatta. Koivusaari on vain muutaman metrin levyinen pieni saari, jolla kasvaa nimensä mukaisesti koivuja. Pieni koko tekee saaresta hauskan retkikohteen, ja nuotiopaikka mahdollistaa myös makkaranpaiston. Koivusaaressa saa vierailla itsenäisesti pääsaaren ollessa kiinni sekä talvisaikaan. Talvisin pikkusaarelle pääsee jäitä pitkin, ja kesällä rannan läheisyydessä sijaitsevalle saarelle voi uida tai soutaa esimerkiksi kumiveneellä.

Tapion alttari. Kuva: Jorma Pärssinen

5. Tapion alttari

Suuri siirtolohkare kallion päällä näyttää ensisilmäyksellä leijuvan ilmassa. Tarkempaa katsoessa huomaa, että lohkaretta kannattelee kolme pienempää kiveä. Kivimuodostelma on nimetty suomalaisen mytologian metsän jumalan mukaan Tapion alttariksi, ja se sijaitsee Muuratsalon Hakolanvuorella. Mystinen nimi kuvaa muodostelmaa hyvin, sillä Tapion alttarin syntytavasta ei ole tietoa. Käsivoimin jättimäistä lohkaretta ei ainakaan ole kallion päälle nostettu. Tapion Alttarin tuntumaan pääsee Ramin kuntopolkua pitkin. Paikallinen Raimo Nieminen piti 3,5 kilometrin pituista kuntopolkua pitkään yllä. Polulle käännytään Lullinvuorentieltä.