JJK-kasvatti teki levyn ja pelaa Veikkausliigaa

Uusi suomalainen artisti Nico Patrick on julkaissut ensimmäisen albuminsa. Nico Patrick on jyväskyläläisille oudompi nimi, mutta nimen takaa paljastuu paljon tutumpi nimi, JJK:ssa jalkapalloa pelannut Patrick Poutiainen. Albumi on nimeltäänkin Optinen harha.

Optisen harhan kappaleet Poutiainen on kirjoittanut ja tuottanut yhteistyössä biisien säveltäjän ja musiikillisen tuottajan Tommi A. Ahosen (Poprock Musiikkitalo) kanssa.

Poutiainen kertoo tehneensä vakavammin musiikkia nyt pari vuotta. Se kuulemma tuo hyvää vastapainoa jalkapalloon. Poutiainen pelaa ensi kesänä Kokkolassa KPV:n riveissä Veikkausliigaa. Kerta on kokkolalaisille ensimmäinen 30 vuoteen, joten kaupungissa otetaan jalkapallo ensi kesänä tosissaan.

– Kaikki vapaa-aika jalkapallon jälkeen menee musaan.

Nico Patrickin musiikki edustaa räppiä / hip hopia, johon on sekoitettu pop-elementtejä. Poutiainen kuvaa musiikkiaan tunnelmaltaan rauhalliseksi.

Ei jossiteltavaa -biisi esimerkiksi kertoo uskalluksesta, rohkeudesta toteuttaa omaa itseään ja tehdä niitä asioita, mitkä tuntuu hyvältä.

– Itse kohtasin tämän asian musiikin kohdalla, kun mietin uskallanko julkaista musiikkia ja mitähän muut ajattelee. En halunnut kuitenkaan jäädä miettimään, että olisin voinut tai olisin halunnut mutta... Musiikin tekemisen tarkoitus on näyttää itsestään uutta puolta, sitä puolta, mitä ei futiskentällä pysty antamaan.

Kokkolassa nykyisin asuva Patrick Poutiainen on pelannut jalkapalloa ammattilaisena yli 10 vuotta. Hän solmi ensimmäisen ammattilaissopimuksen JJK:n kanssa 2008 ja on pelannut 30 nuorten maaottelua ja edustanut Veikkausliigassa aiemmin JJK:ta ja KuPS:ia.

Muusikon uraa vakavasti jalkapallon jälkeen harkitseva Poutiainen kertoo käyvänsä yhä säännöllisesti Jyväskylässä.