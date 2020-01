Jaakko Saariluoma esittää stand upia Jyväskylässä

Televisiosta tuttu stand up -koomikko Jaakko Saariluoma starttaa viiden vuoden tauon jälkeen Lavat auki -kiertueelle, jonka aikana hän vierailee 29 paikkakunnalla. Jyväskylässä Saariluomaa päästään kuulemaan perjantaina 3. huhtikuuta, paikkana Paviljonki.

Saariluoma on tehnyt viime aikoina yksittäisiä keikkoja, mutta kaivannut kiertuetunnelmaa.

– Kahdella aikaisemmalla soolokiertueella on ollut tosi nastaa ja ajattelin, että olisi kiva lähteä taas kunnon kiertueelle pistokeikkojen sijaan, Saariluoma kertoo tiedotteessa.

– Tuntuu, että nykyään asioilla on aina vain kaksi puolta, vaikka yleensä totuus löytyy siltä väliltä.

Saariluoma kertookin pyrkivänsä löytämään asioihin sellaisen koomisen kulman, että se naurattaa kaiken ikäisiä, näköisiä ja oloisia henkilöitä.

– Olit siis mies tai nainen, nuori tai vanha, poliittisesti vasemmalta tai oikealta. Tai jotakin niiden väliltä. Tässä uudessa show’ssa kuulet, miten maailma makaa nyt ja mitä tämän ja viime kiertueen välillä itse asiassa tapahtui. Lavat auki siis.

Jaakko Saariluoma on viidellä Venla-patsaalla palkittu näyttelijä, stand up -koomikko sekä Unicefin Hyvän tahdon lähettiläs. Hänet tunnetaan tv-sarjoista Posse, Putous, Stadi vs. Lande, Vedetään hatusta, Läpiveto ja W-tyyli.

Kokemusta stand up -lavoilta Saariluomalle on kertynyt vuosikymmenen verran niin festivaaleilta, yrityskeikoilta kuin konserttisaleistakin.