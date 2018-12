Jazzia tarjolla tänä vuonna Popparissa vielä kahden illan verran

Jazz Jkl Live -konserttisarjan ja Perjantain jazzklubin vuoden viimeiset keikat kuullaan peräkkäisinä iltoina Popparissa.

Torstaina 20.12. Jazz Jkl Liven syyskauden päättää lauluyhtye Signe. Riikka Keränen, Josefiina Vannesluoma ja Selma Savolainen esiintyvät poikkeuksellisesti kolmen hengen laulutriona elektroniikalla maustettuna. Alkuperäisessä kokoonpanossa soittaa myös Pori Jazzin vuoden 2018 nousevana kykynä palkittu Kaisa Mäensivu, joka asuu ja työskentelee New Yorkissa. Yhtyeen jäsenet ovat tutustuneet toisiinsa Sibelius-Akatemian jazzosastolla opiskellessaan.

Signen musiikissa on vaikutteita jazzista, nykymusiikista ja kuunnelmasta. Sävellyksissä kuuluvat vaikutteet nykyklassisesta ja kansanmusiikista. Yhtye julkaisi EP-albumin loppuvuodesta 2017, ja ensimmäinen kokopitkä albumi julkaistaan tammikuussa 2019.

Jyväskylässä kuullaan yhtyeen uutta materiaalia sekä Bruno K. Öijerin ja Edith Södergranin runoihin sävellettyä musiikkia.

Vuoden viimeinen Perjantain jazzklubi soi Popparissa 21.12. Se omistetaan saksofonisti Lester Youngin musiikille, joten luvassa on vauhdikasta ja rentoa menoa 1940- ja 50-luvun valtavirtajazzin tunnelmissa. Jazz Jkl Collective saa solistivieraakseen saksofonisti Markus Lajusen, jonka suurimpiin vaikuttajiin Lester lukeutuu. Illan ohjelmassa nostetaan esille myös Lester Youngin ja laulajatar Billie Holidayn yhteistyö. Näissä kappaleissa kokoonpano saa laulusolistikseen Sini Pajusen.

Alun perin heinolalainen Markus Lajunen on vaikuttanut Jyväskylässä jo lähes 20 vuotta. Lukion aineenopettajana toimiva Lajunen on aktiivinen muusikko: mies on kuulunut pitkään Jyväskylä Big Bandin vakiokokoonpanoon ja hänen taidokasta ja tyylikästä soittoaan on kuultu myös kaupunginteatterin orkesterissa sekä monissa pienyhtyeissä. Lajunen soittaa myös huilua ja klarinettia.