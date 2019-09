Jesse Kaikuranta tekee joulukuussa kirkkokonserttikiertueen, Jyväskylässä joululaulut soivat Taulumäellä

Voice Of Finlandin ensimmäisen kauden voittajana vuonna 2012 julkisuuteen noussut Jesse Kaikuranta lähtee joulukuussa joulukonserttikiertueelle. Jyväskylässä laulaja nähdään Taulumäen kirkossa 5. joulukuuta.

Toisen kerran Syttyy Tähdet Tuhannet -kiertue pysähtyy Keski-Suomessa Joutsassa 12. joulukuuta.

– Minusta on upeaa päästä esiintymään kirkkoihin! Olen aina pitänyt kirkkoja inspiroivana ja kunnioitettavana ympäristönä joululaulujen esittämiselle. Nyt pääsen pitkästä aikaa laulamaan itselleni rakkaimpia joululauluja kitaristi Peter Engbergin säestyksellä, Kaikuranta toteaa tiedotteessa.

Konserteissa lupaillaan kuultavan muun muassa kappaleet Maa on niin kaunis, Tuikkikaa oi joulun tähtöset ja Walking in the Air.

13 konsertin pituinen kiertue alkaa 3.12. Vaasasta ja päättyy 22.12. Haminaan.

Kyseessä ei ole Kaikurannan ensimmäinen joulukiertue, sillä Ähtäristä kotoisin oleva laulaja kiersi kirkkoja ja konserttisaleja pianisti Lenni-Kalle Taipaleen kanssa myös vuonna 2014.