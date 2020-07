Jesse Markin keikkailee Jyväskylän Kesän Puistojuhlissa lauantaina

Räppäri Jesse Markinin, 34, kesän kalenteri näyttää huomattavasti väljemmältä kuin alun perin oli tarkoitus. Tiedossa on jo joitakin keikkoja, kuten Jyväskylän Kesän Puistojuhlat ensi lauantaina.

– Keikat loppuivat kokonaan, ja se tietenkin näkyy pankkitilillä. Normiarki on muuten pysynyt aika samanlaisena: ennen tätä kirjoitin biisejä yksin ja korona-aikana kirjoitin biisejä yksin, Markin kuvailee mennyttä kevättä.

Toukokuussa 2019 debyyttialbuminsa Folk julkaisseen Jesse Markinin tavaramerkki on kantaaottavat sanoitukset sekä kokeellinenkin musiikkityylien yhdistely.

– Muut ei tee sellaista, mikä mua kiinnostaa. Raa’asti yleistäen voisi sanoa, että kaikilla on samat aiheet: ehkä joku sydänsuru, paljon autoja, rahaa tai naisia. Se on tylsää ottaen ­huomioon, kuinka paljon meitä täällä maan päällä on ja kuinka erilaisia me ollaan. Se ei vaan mahdu mun matematiikkaan, Markin sanoo.

Markin on syntynyt Liberiassa ja muutti isänsä kotimaasta Ghanasta Suomeen, pikkupaikkakunnalle Viljakkalaan kuusivuotiaana.

Nyt hän asuu Helsingissä ja kertoo parhaillaan tekevänsä syksyllä julkaistavaa sinkkua. Lyriikat alkavat olla jo kunnossa, biisin nimi vielä puuttuu.

– Samoja aiheita on kaik­kien ympärillä. Se on vaan, että miten asioita päättää katsoa. Esimerkiksi rasismi on kaikkialla elossa. Olen vaan joutunut tarkastelemaan sitä enemmän, koska sitä totta kai tulee mun naamaan eri tavalla.

Ennen soolouralle siirtymistä Markin toimi yli kymmenen vuotta The Megaphone State -yhtyeen rap-solistina.

Viime kesänä Flow Festivalilla suosiotaan osoittavan yleisön edessä hän huomasi, että 13-vuotiaana aloitetusta rap-lyriikoiden kirjoittamisesta, räppäämisestä ja laulamisesta tuli oikeasti ammatti. Nyt tähtäimessä on kansainvälinen ura.

– Olin ollut muualla töissä, eikä mua silloin kiinnostanut esimerkiksi se, koska saan levyn valmiiksi. Mulla oli talous kunnossa eikä mikään kiire. Eikä kukaan oikeastaan odottanut multa levyä. Mutta mielestäni siitä tuli hyvä levy, ja ilmeisesti muidenkin mielestä, Markin sanoo ja naurahtaa.

Vuoden 2020 Emma Gaalassa Markin palkittiin Kriitikoiden valinta sekä Vuoden tulokas -Emmalla. Markin voitti Folk-albumillaan myös Teosto-palkinnon.

– Vuosia taaksepäin kirjoitin rap-lyriikoita hyvin paljon, joka päivä. Siinä vaiheessa yritin oppia teknisen puolen. Aikuisiällä olen siirtynyt pohdiskelemaan, millä tavoilla ja sanoilla välitän tunteet tehokkaimmin. Tartun asioihin, joissa on vahva tunnelataus. Enkä sano, että se aina onnistuisi.