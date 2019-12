John Smith Rock Festival julkisti lisää ensi vuoden esiintyjiään – Laukaassa luotetaan vahvasti pohjoismaiseen osaamiseen

Ensi heinäkuussa jo viidettä kertaa Laukaassa järjestetävä John Smith Rock Festival on julkistanut lisää ensi vuoden esiintyjiään. Raskaaseen rockiin keskittyvän tapahtuman ohjelmiston tuoreimmat lisäykset ovat ruotsalaiset Soilwork ja Sparzanza, suomalais-ruotsalainen The Dark Element sekä kotimaiset Diablo, Dawn Of Solace sekä Turmion Kätilöt feat. Freakshow Hookers.

Festivaalin muita esiintyjiä ovat marraskuussa julkistetut moldovalainen Infected Rain, ruotsalaiset Backyard Babies, Katatonia, Eclipse ja Scar Symmetry. Kotimaisia metallisuuruuksia Laukaassa edustavat ensi kesänä Insomnium ja Battlelore.

Järjestäjien mukaan tapahtumassa esiintyy 27 bändiä, joten ohjelmistosta on nyt julki noin puolet.

John Smith Rock Festivalia vietetään Laukaan Peurungassa 16.–18. heinäkuuta 2020.