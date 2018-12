Joulupukki tai pahis voi koputtaa jouluaattona oveen

Päiväkodeissa eletään jännittäviä aikoja. Lapset odottavat joulua, ja eskari-ikäiset kirjoittavat jo itse joulupukille.

Vierailu jyväskyläläisessä Puistokadun päiväkotikoulussa alkaa kysymyksellä, millaista oli ollut aamupäivällä hieman aiemmin joulukirkossa.

Matti Donnette ottaa tiukan linjan ja sanoo, ettei me kerrota.

Kun sanon, että olisi kiva, jos saisin vastauksia, että voin sitten kirjoittaa ne lehteen, Nuutti Oksanen toteaa, että ”Ai sää teet lehtiä”. Matti pitää pintansa tiukassa tiedotuslinjassaan ja toteaa: ”Me ei kumminkaan kerrota.”

Sen sijaan hän kertoo joululahjatoiveistaan.

– Toivon dinosauruslegoja. Ne on parhaita, kun tykkään niin paljon dinoista. Sitten haluan lentävän haikalan ja lentävän kalan. Siellä on sisällä sellainen juttu mahassa, millä ohjataan. Haluan myös robotteja mitä on Nuutilla, ainakin sinisen ja vihreän, Matti sanoo.

Nuutti toivoo joululahjaksi limaa ja kolme kauko-ohjattavaa autoa sekä legoja. Hän lähtee mökille jouluksi, ja siellä hän pelaa pleikkaria.

Samassa pöydässä istuvalla Aarni Kautolla on vain kaksi toivetta joulupukille: pokemon-kortteja ja kauko-ohjattava auto.

Eerika Pekkarinen värittää tarkasti jouluisen kuvan.

– Annan sen joulukortiksi jollekin, mutta en tiedä vielä kenelle. Kirjoitin itse joulupukille yhden paperin molemmille puolille. En oikein muista mitä kirjoitin. Kirjoittamiseen meni ehkä kaksi päivää, Eerika muistelee.

Matti Donnette heittää keskusteluun faktan, että Englannissa ei nähdä joulupukkia, vaan Suomessa.

– Englannissa joulupukki käy vaan yöllä. Joulupukki koputtaa Suomessa oveen, ja myös pahis voi koputtaa oveen jouluna. Niitä on olemassa. Pahiksilla on raitainen paita ja raitainen hattu, Matti kertoo.

Lastentarhanopettaja, apulaisjohtaja Sari Pollari kertoo, että joulukuussa eskarilaiset valmistautuvat joulun tuloon. Viime tiistaina he kävivät koristelemassa kaupungintalon joulukuusen. He alkoivat tehdä koristeita jo marraskuussa.

Viime tiistaina eskarilaiset kävivät myös esiintymässä Piippurannan klubilla senioreille. Lapset lauloivat joululauluja ja esittivät jouluista ohjelmaa. Yksi laulu oli Porsaita äidin oomme kaikki.

– Arvaa mitä, me osataan laulaa sitä ruotsiksi, Matti Donnette sanoo.

Paperista piparkakkua leikatessa hän jatkaa, että tykkää piparkakuista ja Ranskan jalkapallojoukkueesta.