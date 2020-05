Juhani Lillberg tuo taiteella iloa naapureille ja ohikulkijoille

Jyväskyläläinen Juhani Lillberg asuu kaupungin keskustassa ja sai talvella idean tuoda puuveistoksiaan kerrostalon sisäpihalle.

Koronan puhkeaminen ja taidemuseoiden kiinni meneminen vauhdittivat suunnitelmaa, ja hän laittoi taloyhtiön luvalla ensimmäisen teoksensa esille pääsiäisenä. Sen jälkeen hän on vaihtanut niitä viikoittain.

– Pihassa oli sopiva tila taidenurkkaukselle. En halua esiintyä taiteilijana, vaikka olenkin tehnyt pääasiassa puuveistoksia jo vuosikymmenten ajan. Tuon töitäni esille, koska haluan inspiroida ihmisiä näkemään ympäristöään uudella tavalla. Tänäänkin kävelin melko tyhjässä keskustassa ja mietin, että tännekin ja vaikkapa Harjulle saisi eloa laittamalla taidetta esiin, Lillberg toteaa.

Hän on saanut paljon myönteistä palautetta talon asukkailta ja ohikulkijoilta. Heitä on ilahduttanut nähdä taidetta tutussa ympäristössä.

Juhani Lillbergin lähes kaikki teokset ovat puusta. Hän on kiinnostunut myös ympäristötaiteesta ja tilataiteesta, ja maalla Petäjävedellä hän käyttää erilaisia materiaaleja töihinsä.

Hänellä on harvinainen harrastuskin; hän on tuomaroinut kansainvälisen lumen- ja jäänveistoliiton presidenttinä yli 30 vuoden aikana yli sadassa veistoskilpailussa. Lisäksi hän on ollut mukana monissa lumi- ja jäärakentamisen hankkeissa eri puolilla maailmaa.

Lillberg on aktiivinen puutarhaharrastaja ja kaupunkikuvassa hän ilahtuu Jyväskylän kauniista kukkaistutuksista. Niitä hän jo odottaa, kunhan säät lämpiävät.

– Olen miettinyt paljon talvipuistoja ja -puutarhoja. Ulkotiloja voisi hyödyntää muutenkin kuin 2–3 kuukauden ajan. Talvisin puistot voisivat olla enemmän käytössä, ja että niissä olisi jotakin viehättävää. Teen Petäjävedellä veistoksia ja ajattelen ne ympärivuotisiksi. Luonnon olosuhteet muuttavat niitä päivittäin. Varsinkin lumen keskelle tarvitaan väriä, Lillberg sanoo.

Petäjäveden paikka on hänelle ja vaimolle tärkeä. He ovat osallistuneet muutamana kesänä valtakunnalliseen Avoimet puutarhat -tapahtumaan.

– Meillä on kaunis ja avara pihapiiri. Haluamme tarjota kävijöille ideoita taiteen näkökulmasta. Kannustan muitakin avaamaan puutarhansa vieraille. Ei tarvitse olla hienoa puutarhaa, vaan tapahtumaan haetaan erilaisia pihoja, Lillberg kannustaa.

Vielä lisäksi

Mitä kuvataide sinulle merkitsee?

Saan siitä ideoita ja henkistä hyvinvointia. Taiteen ei tarvitse olla aina kaunista, sillä jokainen taideteos saa ajatukset liikkeelle.

Olet lumen- ja jäänveistoliiton presidentti. Mikä on hienoin näkemäsi teos?

Tekniikka kehittyy koko ajan, ja aina voidaan tehdä teknisesti parempia töitä. On yllättävää, miten kaikessa taiteessa voidaan aina luoda uutta.

Rakensitko lapsena lumilinnoja?

Lapsuudessani tehtiin paljon lumilinnoja. Ensimmäinen vanhempana tekemäni lumikokonaisuus oli, kun tein 5-vuotiaalle tyttärelleni kaikista juhlavieraista patsaat.

Millaista kesää odotat?

Kaunista kesää. Minua huolettavat kasvit. Ikävää, jos kukat eivät pääse sään vuoksi kunnolla kukkimaan. Meillä on myös kasvimaa. Harmittaa, jos sato kärsii huonoista sääolosuhteista.