Juhannusliikenne jatkuu myöhään ruuhkaisena – täällä on iltapäivän pahin ruuhka

Juhannusliikenne tulee jatkumaan myöhään asti ruuhkaisena, sillä hyvä sää houkuttelee ihmisiä rattiin iltaan asti, kertoo Tampereen Tieliikennekeskuksen Erno Hakanen.

– Nelostiellä Renkomäen kohdalla Lahden eteläpuolella on kolari, joka liikennettä osaltaan ruuhkauttaa. Ihmisiä on myös paljon liikkeellä, kuten juhannuksena on tyypillistäkin.

Juhannuksen lopulla matkaan lähteviä Hakanen kehottaa rauhallisuuteen.

– Taukoja kannattaa pitää ja tarvittaessa on syytä antaa tilaa muille tien käyttäjille. Viidakon sanontoja ei kannata noudattaa, vaan nyt on maltti valttia kotimatkalla.

Liikennemäärät ovat Tieliikennekeskuksen mukaan sunnuntaina keskimäärin 40-50 % normaalia korkeammat. Nopeuden alenemia ja jonoutumista esiintyy etenkin valtatiellä 4 Jyväskylä-Helsinki, valtatiellä 5 Mikkeli-Lusi ja valtatiellä 9 Orivesi-Tampere. Nopeudet laskevat noin 20-50 km/t.