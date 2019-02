Jukka Eskola Soul Trio näyttää lauantaina nykyjazzin mallia

Kotimaan arvostetuimpiin trumpetisteihin lukeutuva Jukka Eskola tuo väkevänä keikkabändinä tunnetun Soul Trionsa lauantaina 2.3. Jyväskylän Poppariin.

Kotimaan kiertuetta parhaillaan tekevän kokoonpanon musiikki on rouhean souljazzin perinteestä ammentavaa, svengaavaa ja perinnetietoista nykyjazzia, jolle kyytiä antavat urkuri Mikko Helevä ja rumpali Teppo Mäkynen.

Jazz Jkl Live -konserttisarjassa esiintyvä Soul Trio julkaisi kiertueen alla singlelohkaisun tulevalta albumilta, ja syksyllä julkaistavalta pitkäsoitolta kuullaan musiikkia nyt livenä ensimmäistä kertaa. Yhtyeen musiikilliset suuntaviivat ovat peräisin 50- ja 60-luvuilta, mutta kappaleista löytyy vaikutteita muualtakin.

Omien sävellysten joukossa on myös muutamia gospel- ja soul-vaikutteisia lainakappaleita.

Palkittu trumpetisti Jukka Eskola on monille tuttu muun muassa television SuomiLOVE- ja Tanssii Tähtien Kanssa -orkestereista, mutta hän luo vahvaa uraa myös kansainvälisesti arvostettuna jazzmuusikkona. Urkuri Mikko Helevä on syvällisesti Hammond-urkujen sielunelämään perehtynyt jazzmuusikko, ja kotimaisesta nykyjazzista on vaikea puhua mainitsematta rumpali Teppo Mäkystä.