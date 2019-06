Jussi Lampi on pysynyt mukana tanssiaskeleissa Kaunis Veera -musiikkikomediassa

Näyttelijä-muusikko Jussi Lammesta tulee tavallaan kesällä muuramelainen, sillä hän on mukana kahdessa Riihivuoren kesäteatterin näytelmässä.

Ensin hän astelee näyttämölle Kaunis Veera -musiikkikomediassa Veeran isänä, ja myöhemmin kesällä hän on yksi kolmesta Unto Monosesta.

Uusi Iloinen Teatteri UIT tuo Riihivuoren mäen laelle viime kesänä Lappeenrannassa ennätysyleisön eli 18 000 katsojaa keränneen Kaunis Veera -näytelmän. Kaunis Veera on Tatu Pekkarisen käsikirjoittama klassikkoteos, ja nyt se uudistuu muun muassa musiikin uusilla sovituksilla, nykymusiikilla ja vauhdikkailla tansseilla.

– Kun minua kaksi vuotta sitten pyydettiin mukaan, suostuin heti. Sanoin, että jos Kaunis Veera ei menesty Lappeenrannassa, niin minä lopetan nämä hommat. Näytelmä on sidottu Saimaaseen kaikin puolin, ja tiesin, miten hyvä esitys on tulossa. Lisäksi meitä siunattiin kauniilla kesällä, Lampi sanoo.

Hän jatkaa, että on hienoa, kun Jean S -livebändi on soittamassa näyttämöllä.

– Mukana on myös nykymusiikkia, ja on laitettu hittibiisejä mukaan, jotka sopivat siihen tarinaan hyvin. Lisäksi Timo Kärkkäinen on tehnyt sovituksia vanhoista biiseistä. Mukana on myös tansseja, mikä on tämän kokoiselle äijälle aina haastavaa. Toistaiseksi olen pysynyt perässä, ja toivottavasti tänäkin kesänä, Lampi sanoo nauraen.

Jussi Lampi muistelee olleensa viimeksi kesällä vapaalla keskikoulussa. Hän on yleensä aina kesällä töissä.

– Aina on ollut jotain, eli jos ei ole teatteria, on ollut musiikkikeikkahommia tai elokuvan tekoa. Olen tottunut olemaan koko urani ajan kesän lähes aina jossain muualla kuin kotipaikkakunnalla. Sekin on opettavaista ja kehittävää, koska uudella paikkakunnalla tutustuu väistämättä uusiin ihmisiin, Lampi sanoo.

Lammen lisäksi Kauniissa Veerassa esiintyvät Veerana Sofia Arasola, Veeran äitinä Sinikka Sokka ja muissa rooleissa Mikko Rantaniva, Sanna Kemppainen, Panu Vauhkonen ja Konsta Reuter. Tanssijoina ovat Sami ja Jutta Helenius, Emil Hallberg, Sanna Salama ja Helinä Kareinen.

Kauniin Veeran ohjaaja on Sari Siikander, ja tanssiaskeleet on suunnitellut Mikko Ahti.

Toisena näytelmänä UIT esittää Riihivuoressa kantaesityksenä Aavan meren tällä puolen. Alaotsikkona sillä on ”kotimaisen kaihon hilpeä historia”.

Näytelmän pohjana on 38-vuotiaana kuolleen Unto Monosen elämä. Kolmea erilaista Monosta esittävät Lammen lisäksi Puntti Valtonen ja Timo Rautiainen. Käsikirjoituksen on tehnyt Timo Kärkkäinen, ja ohjauksesta vastaa Mikko Rantaniva. Ensi-ilta on 17.7.

Unto Monosen tunnetuin kappale on Satumaa-tango.

– Sitähän on ehdotettu virsikirjaankin. Sanoitukseltaan se on aika tyhjentävä. Siinä on kaikki kaipuu, jota suomalainen voi tuntea. Siihen kulminoituu kaikki paha olo, kun asiat ovat pielessä, ahdistus on isoimmillaan ja mikään ei suju. Se tango kertoo kaikki tunteet, Lampi kuvailee.

Musiikkinäytelmässä on musiikkilajeja laidasta laitaan, ja nykyajan biisejäkin on mukana, joihin Kärkkäinen tekee sovitukset. Musiikkinäytelmässä vuorottelevat kohtaukset musiikin kanssa.

– Olemme tehneet musiikkiharjoituksia, ja pääasiassa olemme kokoontuneet Jyväskylässä, sillä asumme eri puolilla Suomea. Mukavahan sitä on tehdä tuttujen miesten kanssa. Kärkkäisen kanssa olemme tehneet töitä yhdessä 20 vuotta musiikkinäytelmissä ja musikaaleissa. Rautiaisen Timon kanssa olemme esiintyneet yhdessä vuodesta 2005 lähtien.

Kysymykseen, ovatko suomalaiset kovinkin surumielistä kansaa, Lampi vastaa aluksi nauramalla. Haastattelu tehtiin pari päivää Suomen MM-voiton jälkeen.

– Paha sanoa, kun just on voitettu maailmanmestaruus jääkiekossa. Nyt suomalaiset eivät ole surumielisiä ja kaihoisia. Surumielisyys on niin kausiluontoista ja henkilökohtainen asia. Toki ilmasto jo aiheuttaa kovat haasteensa, miten pää pysyy kasassa pimeinä aikoina, Lampi sanoo.