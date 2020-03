JyPK ja naisten jalkapallo ovat murroksessa

Suomen Palloliitto tiedotti viime viikolla, että naisten pääsarja ei kulje enää nimellä Naisten liiga, vaan sarja tunnetaan jatkossa Kansallisena Liigana. Muutos on osa vuosien 2020–2023 “Modernia huippu-urheilua” -strategiaa, jonka pääteemat ovat ihmisten samanarvoisuus sekä uskallus menestyä.

– Nimenmuutos vaatii varmasti totuttelua, mutta on hyvä asia. Seuroilla ja pelaajilla on tärkeä työ siinä, että arvostamme asemaamme suomalaisen jalkapallon korkeimpana sarjatasona, ­JyPKin kapteenistoon kuuluva Tytti Jaakkola kertaa.

Nimenmuutos on satoa pelaajayhdistyksen tapahtumasta, jossa ideoitiin naisten jalkapallon aseman kehittämistä. Muutoksen keskiössä on ollut Palloliiton naisten jalkapallon kehityspäälliköksi pestattu Heidi Pihlaja, joka aloitti toimessaan viime keväänä.

Jaakkola näkee, että naisten jalkapallon aseman kehitys näkyy esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa investointina lajiin.

– Suomessa tätä esimerkkiä sitten seurataan. Täällä muutokset vievät vain vähän enemmän aikaa, hän sanelee.

Naisten jalkapallo onkin tietynlaisessa murrosvaiheessa. Sama pätee myös jyväskyläläiseen JyPKiin, joka lähtee ensi kauteen melko muuttuneena joukkueena, sillä joukkueen kaksi parasta maalintekijää Lavidje Begolli sekä Henna Honkanen lähtivät muihin maisemiin.

26-vuotias Jaakkola on joukkueensa vanhin pelaaja, mutta ei pidä itseään vanhana. Hän silti tiedostaa asemansa yhtenä esimerkin näyttäjänä. Asemaa korostaa se, että joukkue on nuortunut entisestään, kun menetyksiä on korvattu viime kaudella B-nuorten mestaruuden voittaneilla nuorilla.

Lisäksi valmennusryhmän Tuomas Jaakkola nousi päävalmentajaksi Mikko Mannisen lähdettyä seurasta. Vaihdoksia ei Jaakkolan mielestä voi pitää valtavina, vaikka oma vaikutuksensa niilläkin on.

– Viime kaudella aloimme työstää uutta pelitapaa ja nyt jatkamme siitä, mihin jäimme. Tällä kaudella haluamme saada nuoria pelaajia valmiimmaksi, jotta he ovat ensi kaudella taas vuoden kokeneempia, Jaakkola kertoo.

Vaikka tällä kaudella ­JyPKille iso asia on nuorten pelaajien ajaminen sisään uusiin haasteisiin, joukkue haluaa myös pelata voitoista ja tavoitteena on päästä ylempään loppusarjaan.

Jaakkolan viime kausi oli rikkonainen polvivamman vuoksi. Tällä kaudella hän haluaa pysyä ehjänä, jotta joukkueen auttaminen on mahdollista.

Kun Jaakkola itse oli nuori, hän halusi päästä pelaamaan naisten pääsarjaa. Nyt kokeneena pelaajana katseet eivät ole ulkomailla, vaan nuorempien pelaajien auttamisessa. Omana vahvuutenaan hän näkee joukkueen auttamisen kovalla taistelulla.

– Joukkueen tavoitteet ovat tärkeimpiä. Toki se on totta, että jos itse pelaan hyvin, voin auttaa joukkuekavereitani olemaan parempia. Nuorten pelaajien määrä motivoi minua luomaan heille hyvää ympäristöä kehittyä, Jaakkola pohtii.

Jaakkola viimeistelee opintojaan luokanopettajaksi ja jo nyt mielessä siintävät tulevat työt kyseisellä alalla. Vaikka nämä tuovat omat haasteensa urheilijan elämään, hyötyä löytyy myös joukkueen arkeen.

– Uskon voimakkaasti joukkuehengen merkitykseen. Minun pedagoginen asenteeni näkyy myös meidän ryhmädynamiikan luomisessa, vaikkei se tietenkään ole vain yhden henkilön harteilla, Jaakkola viittaa vahvaan kapteenistoon.