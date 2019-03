Jyrock haluaa nykyaikaistua unohtamatta juuriaan

Jyrockin promoottoriksi viime syksynä valittu Jesse Brandelin asetti julkisesti tavoitteekseen, että tämän vuoden Jyrockin esiintyjistä vähintään 40 prosenttia on naisia.

Tammikuussa Jyrockin ohjelmanjulkistus sai huomiota, kun festivaali mainosti olevansa Suomen feministisin. Jos huomioidaan yhtyeiden keulahahmot tai solistit, Jyrockin esiintyjistä 55 prosenttia on naisia. Kun mukaan otetaan yhtyeiden kaikki jäsenet, naisia on 28 prosenttia, mikä on enemmän kuin millään suurella suomalaisella festivaalilla viime vuonna.

– Olen sitä mieltä, että tavoitteessa onnistuttiin. Prosentit itse asiassa vielä nousivat tuosta, kun maaliskuun lopulle tuli Lutakkoon toinen ennakkoklubi, jossa on pelkästään naisartisteja, Brandelin sanoo.

Hänen mielestään tavoitteeseen oli yllättävän helppo päästä, ja hän sai festivaalille juuri sellaiset artistit kuin halusi.

Brandelin on uudistanut Jyrockin musiikillista linjaa. Huhtikuussa varsinaisen festivaalin ohjelmassa ei ole raskasta musiikkia, jota kuultiin kuitenkin Jyrockin ensimmäisellä ennakkoklubilla maaliskuun alussa. Lisäksi Brandelin halusi nykyaikaisempaa kitaramusiikkia, josta hän mainitsee esimerkkinä itävaltalaisen Elektro Guzzin.

– Elektro Guzzi soittaa bändikokoonpanolla – basisti, rumpali ja kitaristi – teknoa. He soittavat vielä ilman tietokoneita, sekvenssereitä tai looppereita, mikä on aika vakuuttavaa.

Muut ulkomaiset vieraat ovat newyorkilaislähtöinen Curses ja ruotsalainen indie rock -yhtye Pale Honey. Kotimaisia esiintyjiä ovat muun muassa Ruusut, Yona, SOFA, Töölön Ketterä, Möyhy-Veikot ja Sumuposauttaja.

Jyrockiin on lisätty myös oheisohjelmaa. Molempina iltoina järjestetään bingo, jossa on Anti-Shopin palkinnot, ja luvassa on myös harvinaisia lyhytelokuvia 16-milliseltä filmiltä. Lisäksi festarivieraille tarjoillaan muutaman vuoden tauon jälkeen ruokaa.

– Tavoite on, että tänne tultaisiin viettämään aikaa kuten isommille festivaaleille, tuottaja Laura Partamies kertoo.

Brandelin kokee, että Jyrock on ottanut ison harppauksen nykyaikaisempaan suuntaan.

– Ehkä Jyrock oli jäänyt jumiin jonnekin vuosiin 2012–2013. Silloin riitti vähempi, mutta ei enää nykyään. Sisällön pitää olla laadukasta, että ihmiset ostavat lippuja ja tulevat toisesta kaupungista. Olemme panostaneet myynnissä ja markkinoinnissa siihen, että saisimme muualta Suomesta uusia kävijöitä.

Myös turvallisen tilan näkökulma on huomioitu.

– Nykyaikaisuuteen liittyy myös festivaalin ympäristö – onko se turvallinen, tasa-arvoinen ja saavutettava. Pyrimme kouluttamaan meidän talkoolaiset ja henkilökunnan siten, että tänne luodaan tila, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olla riippumatta siitä, millaisia he ovat. Myös kävijöille tehdään hyvin selväksi, mitä turvallinen tila tarkoittaa, tiedottaja Sanni Lahtinen sanoo.

Jyrockin perusolemusta ei ole kuitenkaan tarkoitus muuttaa.

– Pääpaino on edelleen uusissa ja nousevissa artisteissa, Lahtinen muistuttaa.

Jyrockin ennakkoklubi Lutakossa 28.3. Esiintymässä ovat Eleanoora Rosenholm, Rosita Luu ja Ylva Haru.

Jyrock Ilokivessä 5.–6.4.