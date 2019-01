Jyrockin ohjelma julki: yli puolet esiintyjistä naisia – "Suomen feministisin festivaali"

Perinteinen, mutta ohjelmistonsa puolesta tiukasti ajassa kiinni oleva sisäfestivaali Jyrock on julkistanut tämän vuoden kattauksensa. Kampusalueen Ilokiven lavalle 5.–6. huhtikuuta nousevista esiintyjistä yli puolet on naisia.

– Jyrock haluaa osaltaan edistää tasa-arvoa musiikkialalla. Siksi festivaali asetti ohjelmalleen tavoitteen: vähintään 40 prosenttia esiintyjistä on oltava naisia. Tavoitteeseen päästiin, sillä laskentatavasta riippuen festivaalin esiintyjistä 55–28 prosenttia on naisoletettuja. Jos laskennassa huomioidaan yhtyeiden keulahahmot tai solistit, naisesiintyjien määrä on 55 prosenttia. Kun mukaan otetaan yhtyeiden kaikki jäsenet, esiintyjistä naisia on 28 prosenttia, mikä on enemmän kuin millään suurella suomalaisella festivaalilla viime vuonna, tapahtuman tiedotteessa ynnäillään.

Ulkomailta Jyrockiin saapuvat tänä vuonna yhdysvaltalainen new wave -yhtye Curses, itävaltalainen teknobändi Elektro Guzzi sekä ruotsalainen indie rock -ryhmä Pale Honey.

Kotimaista indieosaamista tapahtumassa tarjoavat Ruusut, Yona, SOFA, Töölön Ketterä, Linkopii, Jesse Markin, Möyhy-Veikot, 1981, Sumuposauttaja, SITOI ja Radio Supernova. Jyrockin päiväklubilla lauantaina 6. huhtikuuta esiintyvät vielä Karina sekä Päiviö ja Pyhä Männynoksa. Äänilevyjen pyörittelystä vastaa Salmelan Muovisorvaamo.

Lisäksi Ravintola Freetimessä 8. maaliskuuta järjestettävässä Jyrockin ennakkoklubissa soittavat K-X-P ja Multishiva.

Liput ovat jo myynnissä.