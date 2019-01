Jyväsjärven luistinrata pian kaupunkilaisten käytössä

Jyväskylän liikuntapalvelut on aloittanut toimenpiteet Jyväsjärven retkiluisteluradan avaamiseksi.

Järvien jäillä on ollut paljon vettä ja näin ollen ne ovat olleet heikkoja koko alkutalven. Nyt vesi on suurimmilta osin jäätynyt ja luisteluradan koneellinen kunnossapito voidaan aloittaa.

Jyväsjärven hiihtolatua aletaankin tehdä heti, kun luisteluradan auraus on saatu valmiiksi.

Lutakon satama-alueella laiturien laidoilla on vielä sulia kohtia, joita tulee varoa. Jäillä ja jääladuilla liikutaan aina omalla vastuulla.

Olosuhteet ovat viivästyttäneet myös jäälatujen tekemistä kaikkialla Jyväskylässä. Järvien jäätilanne on mitattu tulevien hiihtolatujen reiteiltä torstaina 24. tammikuuta ja kaikilla tutkituilla jäillä vettä on ollut vielä paikoin. Palokka-, Alva-, Luonet- ja Tuomiojärvellä jäätä on ollut noin 30–40 cm, kun Päijänteellä Säynätsalon ympärillä vähimmillään vain noin 10 cm.

Jäälatujen kunnostus aloitetaan heti kun olosuhteet sen sallivat. Korpilahden kirkonlahden jäälatu ei ole saanut vielä tekolupaa ely-keskukselta. Jäillä ja jääladuilla liikutaan aina omalla vastuulla.

Ajankohtaiset tiedot laduista ja retkiluisteluradasta löytyvät latuinfosta http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/.