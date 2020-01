Jyväskylään kisaamaan tuleva body fitness -huippu toimii myös boudoirmallina: Katso kuvat!

(Anu) Niina Ovaskainen on kilpaurheilija, jonka lajina on bodyfitness. Hän kilpailee Masters +45 -sarjassa. Hänen valmentajansa on alan legenda Jari “Bull” Mentula ja Ovaskainen kisaa hänen nimikkotiimissään Bull's All Outissa.

Seuraavan kerran akaalainen Ovaskainen kilpailee Jyväskylässä huhtikuussa, kun täällä järjestetään Fitness Classic, ensimmäistä kertaa Jyväskylässä.

– Nämä ovat toiset arvokilpailuni. Ensimmäisessä SM-kilpailussa 2018 sijoitus oli 12. Olen harrastanut kehonrakennusta aktiivisesti noin viisi vuotta ja toimin myös personal trainerina ja ryhmäliikuntaohjaajana.

Ihan mistä tahansa kisaajasta ei ole kyse.

– Edustan Suomea tänä vuonna myös kansainvälisessä Diamond Cup -osakilpailussa Romaniassa Bukarestissa toukokuussa samassa lajissa. Tavoitteenani on EM-kilpailut Espanjassa Santa Susannassa toukokuun alussa.

Niina Ovaskainen viihtyy kameran edessä. Kuva: @risque_pics

Ovaskaista ei hirvitä esiintyä lavalla pienen pienissä bikineissä.

– Toinen intohimoinen harrastukseni on valokuvataide mallina. Teen nudeart-, glamour-, ropeart- ja boudoir-kuvauksia eri kuvaajien kanssa. Avasin kuvilleni julkaisua varten tilin Instagramiin ja on ollut mukavaa saada hyvää ja kannustavaa palautetta. Mallin työ antaa minulle esiintymisvarmuutta ja väylän itseilmaisuun kuvaustaiteen avulla.

Niina Ovaskainen on myös huippu-urheilija. Kuva: Sami Ovaskainen

Fitness Classicissa Jyväskylässä Keski-Suomesta kisaavat ainakin Hannele Eronen, Team Jade Empress, Jyväskylä, Saija Keskinen, Team Karboni, Keuruu, Oona Hentunen, Team Elite Academy, Jyväskylä, Anne Laukkanen, Team FitFarm, Jyskä, Heidi Järvinen, Team Bull’s All Out, Muurame, Laura Lehtinen, Team Jiipee, Jyväskylä, Elli Hedman, Team Fitfarm, Jyväskylä, Sara Ottela, Team East Body, Jyväskylä sekä Elvi-Victorija Alekseeva, Optimal Fit K&M, Jyväskylä.