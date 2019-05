Jyväskylään löytyi aivan uudenlainen kesätyöntekijä, joka haluaa näkyä mahdollisimman monelle

Jyväskylässä aloittaa tänä kesänä aivan uusi kesätyöntekijä: kaupunkitanssija. Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kaupunkitanssijaksi valittiin 12 hakijan joukosta helsinkiläinen Taru Miettinen. Hän työskentelee kuukauden ajan kaupungissa ja tuo tanssia kaupunkikuvaan monella eri tavalla.

– Oli kiva, että saan aika vapaasti suunnitella työnkuvaa. Kaikkea en ole vielä suunnitellut loppuun, mutta suunnitteilla on muun muassa ainakin kaupunkipujottelu work shop, teen kaupunkikuunnelman ja työstän työskentelyn aikana pienen soolon, Miettinen sanoo.

– Tulen näkymään myös kaupunkikuvassa. Olen mukana myös Lounaispuiston Puistotansseissa 18.7., jossa nähdään näyte soolotanssistani.

Hän kertoo tanssineensa hyvin monipuolisesti vuosien ajan katutanssista alkaen. Hän on ollut mukana musikaaleissa, ja muita tanssilajeja ovat olleet varsinkin viime vuosina jazz- ja nykytanssi. Miettisen vanhemmat asuvat Jyväskylässä, ja hänkin on asunut kaupungissa pari vuotta.

– Kun aloin miettiä hakemukseen, mitä voisin kaupunkitanssijana tehdä, lähdin miettimään Jyväskylän kaupunkia ja millaisia muistoja minulla on täältä. Mietin myös kaupunkitilaa, millaista siinä olisi mielenkiintoista kokeilla, tarjota ja tehdä. Jyväskylä on tosi vilkas kesäkaupunki, jossa on paljon nuorta väkeä ja kävelykatu on kaupungin sydän.

Taru Miettinen on koulutukseltaan teatteripraktiikan maisteri, käytännöllisen filosofian kandidaatti ja tanssipedagogiikan kandidaatti. Hän kertoo voivansa yhdistää oppimaansa eri työprojekteissaan.

Laajemmin ajateltuna suomalaisella tanssilla menee hänen mielestään hyvin ja huonosti.

– Taiteilijan ammatti ei varmasti koskaan ole ammattina se helpoin. Suurin osa tanssitaiteilijoista työskentelee freelancereina, ja varsinaiselle taiteen tekemiselle ei sivutöiden ja tuotannollisten töiden ohessa jää aina tarpeeksi aikaa. Tekijöitä on paljon, ja rahoitusmallit toimivat usein markkinoiden ja harvemmin taiteen ehdoilla. Tanssin kentällä on ollut nihkeyttä sanoittaa työtämme ulospäin. Työlle ei ole mahdollista luoda arvoa, jos sitä ei sanoiteta. Voisi hälventää ihmisten tietynlaista pelkoa tanssin suhteen sillä, että kertoo, mitä me teemme.

Miettisen kesän ohjelma tulee myöhemmin Instagramiin ja Keski-Suomen Tanssin Keskuksen sivuille.