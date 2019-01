Jyväskylä Rock Academy poikii jo musiikkia maailmalle

Jyväskylä Rock Academy poikii musiikkia maailmalle.

Jyväskyläläinen vaihtoehtorocklupaus Juicy Panda julkaisee Question Marks -debyyttisinglensä perjantaina 1. helmikuuta tärkeimmissä musiikin suoratoisto- ja latauspalveluissa, kuten Spotify, iTunes ja Google Play Music. Kappaleen musiikkivideo julkaistaan myös perjantaina Youtubessa Jyväskylä Rock Academy -kanavalla.

Juicy Panda juhlistaa singlen julkaisua lauantaina 2. helmikuuta Tanssisali Lutakossa maksuttomassa Megarock 4 -tapahtumassa kolmen muun Jyväskylä Rock Academy -yhtyeen kanssa.

– Juicy Pandan musiikin pohja on rockissa, mutta otamme ennakkoluulottomasti vaikutteita eri musiikkityyleistä. Osassa biiseistämme kuulee funkahtavampia soundimaailmoja ja toisissa taas mausteita metallimusiikista. Osa on sitten suoraviivaisempaa rockia. Jos johonkin lokeroon bändi laitettaisiin, se olisi alternative rock, yhtyeen laulajakitaristi Eetu Eloranta sanoo.

Jyväskylä Rock Academy -toiminnassa mukana olevan Juicy Pandan juuret juontavat 2010-luvun alkupuolelle, mutta nykyisen muotonsa yhtye löysi puolitoista vuotta sitten. Yhtyeeseen kuuluvat Eetu Eloranta (laulu, kitara), Ville Filpus (basso, taustalaulut), Arttu Kallio (rummut) ja Niilo Vikström (kitara, taustalaulut).

Question Marks on äänitetty Jyväskylän Veturitalleilla Teemu Liekkalan ohjauksessa. Hän on myös miksannut ja masteroinut singlen. Singlen tuotantoon ovat Liekkalan ohella ottaneet osaa Jyväskylän kaupungin Jyväskylä Rock Academysta vastaavat nuorisonohjaajat. Kappaleen musiikkivideon on toteuttanut Eero Vehniäinen.

Nuorten yhtyeiden ja artistien ammattimaista opastusta sekä valmennusta tarjoava Jyväskylä Rock Academy -toiminta alkoi syksyllä 2014. Suomen huippumuusikot ja musiikkialan ammattilaiset opastavat Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen musiikkiin erikoistuneiden nuorisonohjaajien kanssa Jyväskylä Rock Academyn artisteja.