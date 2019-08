Jyväskylä Sinfonia avaa konserttikautensa Laukaassa ensi viikolla

Jyväskylä Sinfonian ensimmäinen konsertti Jyväskylässä on keskiviikkona 4.9. Jo tätä ennen orkesteri konsertoi Laukaan kirkossa keskiviikkona 29.8.

Orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen kertoo, että ohjelmistossa ei ole varsinaista koko kauden kattavaa teemaa.

– Pyrimme rakentamaan kaudet sillä tavalla, että ne ovat hyvin monipuolisia. Konserteissa on erilaisia solisteja sekä musiikkia eri aikakausilta. Emme halua rakentaa kautta, joka olisi muutaman tähtiartistin varassa.

– Jos jotain nostan esiin, niin maakuntavierailuja olemme lisänneet tietoisesti. Syyskaudella orkesteri vierailee Laukaassa, Hankasalmella, Jämsässä ja Saarijärvellä, Isomöttönen sanoo.

Vastaanotto on ollut maakunnassa hänen mukaansa tervetullut.

– Olemme saaneet paljon hyvää palautetta. Monet sanovat, että on hienoa kuulla orkesteria omalla paikkakunnalla. Monen tulee lähdettyä helpommin kotikunnan konserttiin kuin Jyväskylään.

– Pidän tärkeänä, jos illan konserttiin saadaan vielä yhdistettyä vierailu koululaisille. Jyväskylän alueen kouluissa opetussuunnitelmassa oppilaat tutustuvat kulttuurilaitoksiin. Pienemmissä kunnissa ei ole tällaista mahdollisuutta. On tärkeää, että koululaiset kohtaavat oikean orkesterin, ja tehostaisin tätä työtä vielä enemmän, Isomöttönen kertoo.

Esimerkiksi Laukaan ja Hankasalmen kirkoissa musiikki soi orkesterinkin näkökulmasta hyvin. Jämsässä orkesteri vierailee 27.9. Paunun koululla.

– Orkesteri on esiintynyt siellä useamman kerran. Vaikka se on monitoimi-liikuntahalli, meidän muusikoiltamme tulee palautetta, että siellä on mukava soittaa.

Jyväskylä Sinfonian konsertit ovat lähes aina loppuunmyytyjä. Monet konserttiin haluavat tuskailevat, kun eivät saa lippuja.

– Lunastamattomat lippuvaraukset purkautuvat automaattisesti kaksi viikkoa ennen konserttia. Monet varaavat paljon aikaisemmin lippuja konsertteihin varmuuden vuoksi, koska pelkäävät, etteivät saa lippua. Joskus on jäänyt jopa tyhjiä paikkoja, kun ihmiset eivät ole tienneet, että niitä voi kysyä teatterin lippumyymälästä tai tarkistaa lipputilanteen Lippupisteestä netissä, Isomöttönen sanoo.

Jyväskylä Sinfonian konserttiyleisöstä selkeästi yli puolet on kausikorttilaisia.

Nikke Isomöttönen johti vuosia 120 vuotta täyttävää Mieskuoro Sirkkoja. 4. joulukuuta onkin luvassa konsertti Mieskuoron juhlaa, jonka suunnittelussa Isomöttönen on ollut mukana.

– Konsertista tulee mahtava. Sen kapellimestarina on Okko Kamu, ja Sirkkojen lisäksi mukana on musiikinopiskelijoiden perustama mieskuoro Alvar. Se on hyvä asia mieskuorokentälle Jyväskylässä.

Isomöttönen on iloinen myös ohjelmiston nuorista solisteista, jotka ovat menestyneet hyvin kilpailuissa. Solisteina kuullaan sellisti Leonardo Chiodoa, viulisti Rebecca Roosemania sekä Lappeenrannan laulukilpailun naisten voittaja Virva Puumalaa.