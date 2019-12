Jyväskylä juhlii Suomen itsenäisyyttä perinteisesti – katso tapahtumien aikataulut tästä

Itsenäisyyspäivää vietetään Jyväskylässä perjantaina 6. joulukuuta perinteisin menoin. Ne alkavat kello 10 Juhlajumalanpalveluksella Taulumäen kirkossa. Kello 11.30 on seppeltenlaskutilaisuus Vanhan hautausmaan sankarihaudalla.

Koko kansan itsenäisyyspäivän juhla alkaa Paviljongissa kello 13. Sitä ennen on kahvitarjoilu kello 12–13. Juhlapuhujana on Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani Hanna-Leena Pesonen. Tervehdyspuheen pitää Jyväskylän varuskunnan päällikkö Henrik Elo. Juhlassa esiintyy muun muassa Ilmavoimien soittokunta solistinaan Jenna Bågeberg ja Jyväskylän voimistelijoiden 10–11-vuotiaiden kilparyhmä. Juhlaan on vapaa pääsy. Suuret kunniamerkit.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden järjestämä soihtukulkue lähtee kello 18 yliopiston päärakennuksen edestä kohti Vanhaa hautausmaata. Kulkueen päätteeksi on seppeleenlasku sankarihaudalle kello 18.30.

Jyväskylän Partiolaiset valaisevat Harjun portaat kello 18–20.

Kaupunki kehottaa asukkaita vanhan tavan mukaisesti järjestämään koteihinsa juhlavalaistuksen kello 18–20. On muistettava, ettei kynttilöitä saa jättää palamaan yksin, vaan niitä on vartioitava herkeämättä.

Joukkoliikenteessä on itsenäisyyspäivänä muutoksia. Junat ajetaan sunnuntaiaikataulujen mukaan sekä kaukoliikenteessä että VR:n lähiliikenteessä. Myös Jyväskylän Linkki-paikallisliikenteessä ajetaan itsenäisyyspäivänä sunnuntaivuorot.

Itsenäisyyspäivä aiheuttaa poikkeuksia myös pitkän matkan bussien aikatauluihin. Kaikki itsenäisyyspäivän aikataulut saat Matkahuollon verkkosivuilta osoitteesta www.matkahuolto.fi ja Bussiliput-mobiilisovelluksesta. Lisäksi aikataulu- ja lipputietoja saa Matkahuollon palvelunumerosta 0200 4000, joka on avoinna kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Puhelun hinta on 1,98 €/min + mpm.

Kaupat saavat olla vapaasti auki itsenäisyyspäivänä paitsi Alkot, jotka ovat takuuvarmasti kiinni. Oman suosikkimyymälän aukiolo kannattaa tarkistaa etukäteen, sillä moni kauppa tekee perjantaina normaalia hieman lyhyemmän päivän.