Jyväskylä saa syksyllä uuden lapsipyöräilypormestarin, haku jatkuu 7.5. saakka

Jyväskylän lapsipyöräilypormestarin haku on käynnistynyt. Tänä keväänä valitaan järjestyksessään Jyväskylän ja koko Suomen toinen lapsipyöräilypormestari.

Jyväskylän lapsipyöräilypormestariksi voi hakea torstaihin 7.5. asti täyttämällä sähköisen hakulomakkeen. Kaikki Jyväskylän alakouluikäiset lapset voivat hakea tehtävään. Jyväskylän kaupungin ja JYPS ry:n edustajat valikoivat ehdokkaista enintään kymmenen Lasten Parlamentin sähköisesti toteutettavaan äänestykseen, ja päättävät lapsipyöräilypormestarin valinnasta Lasten Parlamentin äänestyksen pohjalta.

Uuden pormestarin ensiesiintyminen on suunnitteilla Pyöräilyviikolle, joka on 5.–13.9. Tulevan pormestarin virka-aika on lukuvuosi 2020–2021.

Pormestari saa virkakautensa ajaksi käyttöön Ride Cycle Storen lahjoittaman polkupyörän. Lapsipyöräilypormestari toimii lasten edustajana pyörällä kulkemiseen liittyvissä tapahtumissa tai hankkeissa. Lapsipyöräilypormestari voi esimerkiksi tuoda esiin lasten näkökulman pyöräilyyn liittyviin suunnitelmiin, kuten koulujen pyöräparkkien uudistamiseen ja pyöräväylien toteuttamiseen.

Jyväskylän ensimmäiseksi pyöräilypormestariksi valittiin keväällä 2019 Venla Vienola. Vajaan vuoden aikana 10-vuotias Vienola on kerryttänyt virkafillarinsa mittariin 3 000 pyöräilykilometriä. Vienola on pormestarivuotensa aikana osallistunut muun muassa Pyöräilyviikon ja Liikkujan viikon tapahtumiin, esitellyt oman koulunsa pyöräilyolosuhteita Jyväskylän liikkumisen ohjauksen asiantuntijaryhmälle ja antanut videovinkkejä pyöräilytaitojen harjoitteluun.

Pyöräilypormestarin valinta on osa Jyväskylän kaupungin Liikkuva koulu -toimintaa fiksun ja kestävän arkiliikkumisen edistämiseen. Pormestarin valitsevat Jyväskylän kaupunki, JYPS ry ja Lasten Parlamentti.