Jyväskylä voi menettää parissa kuukaudessa 20 miljoonaa euroa

Jyväskylän kaupungin tilivuoden 2019 tulos oli 31,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Negatiivisen tuloksen taustalla on ennen kaikkea kaupungin tulopohjan heikko kehitys.

– Ylipäätään tulopohja petti. 20 miljoonaa selittyy sillä, että verotuloja jäi saamatta ennen kaikkea verokorttiuudistuksen takia. Kymmenen miljoonaa tulee siitä, että Hippos-hanke ei lähtenyt liikkeelle kuin oli viime vuonna ajateltu. Oli budjetoitu, että kun hanke lähtee liikkeelle, saamme myyntitulot tonteista, kaupunginjohtaja Timo Koivisto toteaa.

Kaupungin talouden menopuoli piti Koiviston mukaan hyvin. Menot kasvoivat 3,5 prosenttia, ja se on selvästi alle kuntien keskiarvon.

– Olemme kasvava kunta, jossa palvelujen kysyntä kasvoi viime vuonna sekä iäkkäämmällä puolella että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Viime vuoden tuloksella on heijastusvaikutus myös kuluvaan ja tuleviin vuosiin. Jyväskylän kaupungin taloudessa ei enää ole merkittävää riskinsietokykyä tai liikkumavaraa.

Jyväskylän ja Keski-Suomen kuntien osalta sairaala Novan valmistuminen ja käyttöönotto vuosien 2020–2021 vaihteessa lisää Timo Koiviston mukaan kustannuspaineita.

– Talousnäkymät olivat ilman koronaakin kohtalaisen haastavat. Yleinen talouden kehitys ei ollut kovin hyvä. Jyväskylässä työttömyys ei kuitenkaan ole enää laskenut ja ikärakenteen muutos asettaa palveluille lisäpaineita.

Timo Koivisto toteaa olleensa viisitoista vuotta kaupungin palveluksessa, ja sinä aikana ei ole ollut mitään koronan kaltaista.

– Vuonna 2008 tuli finanssikriisi, ja se oli shokkina samaa luokkaa, mutta ihan erilainen shokki. Tämä vaikuttaa 20 miljoonaa euroa meidän talouteen, jos akuuttivaihe kestää pari kuukautta. Kaupunki menettää verotuloja, joudumme panostamaan koronaviruksen torjumiseen lisää rahaa erityisesti sotepalveluihin, ja kun tietyt palvelut ovat kiinni, menetämme maksutuottoja. Tämä on täysin poikkeuksellinen, nopeasti tullut ja realisoitunut shokki.

Jyväskylän asukasluku kasvoi viime vuonna 1 155 henkilöllä, josta muuttovoittoa oli noin tuhat.

– Yleinen kehityskuva on erittäin hyvä. Meidän asema seitsemänneksi suurimpana kaupunkina vahvistuu ja kuulumme entistä selvemmin viiden kaupunkiseudun joukkoon, jotka Suomessa enää kasvavat vahvasti. Palveluilla on kysyntää, ja rakentaminen jatkuu aktiivisena. Kaikki perustuu siihen, että olemme vetovoimainen opiskelijakaupunki ja meidän työpaikkakehitys on ollut hyvää. Se on isossa kuvassa oleellinen asia, Timo Koivisto toteaa.

Hän jatkaa, että vaikka taloudella on erittäin paljon haasteita, suhteessa muihin maakuntakeskuksiin Jyväskylän talous on kuitenkin vielä hyvässä tilanteessa.

– Ei olla vielä kriisitilanteessa, vaan käynnistämme talousohjelman valmistelun, ettemme joudu talouden kriisiin. Ennakoimme niitä toimenpiteitä, joita seuraavalla valtuustokaudella pitäisi tehdä.