Jyväskyläläinen Essi Rikama synnytti toisen lapsensa ilman tukihenkilöä ja vietti kolme päivää eristyksessä – silti kokemus oli positiivinen

Jyväskyläläinen Essi Rikama, 36, synnytti maaliskuun lopulla toisen lapsensa, mutta ei edelleenkään tiedä, miltä kätilön ja muun hoitohenkilökunnan kasvot näyttivät.

– Olihan se erikoinen kokemus. Mutta kasvottomanakin voi tehdä hyvän ja turvallisen olon, silmät ja sanat kertovat paljon, Rikama muistelee yhteistyötä suojavarusteisiin pukeutuneen kätilön kanssa.

Rikaman aviomiehellä ei ollut asiaa synnytyssaliin eikä koko sairaalaan, sillä hän ja perheen esikoinen olivat kuumeessa. Myös Rikama kärsi pahoista hengitystie­oireista, ja siksi häneen suhtauduttiin varmuuden vuoksi kuin koronapotilaaseen.

Rikamaa ei kuitenkaan testattu ennen synnytystä, vaikka asiasta oli puhetta jo neuvolassa. Rikama oli myös käynyt oireidensa takia keskussairaalan päivystyksessä muutamaa päivää aikaisemmin.

– Kun synnytys yöllä käynnistyi, soitin taksin sairaalaan, ja minua tultiin suojavarusteissa ovelle vastaan. Sain itsekin maskin ja pääsin suoraan synnytyssaliin. Tuntui, että tilanteeseen oli kuitenkin varauduttu hyvin, Rikama sanoo.

Kun vauva syntyi, Rikama vietti koronaepäilyn takia kolme päivää synnytyssalissa. Ruoka tuotiin hänelle huoneeseen.

– Pidin suojamaskia kasvoilla, enkä saanut poistua synnytyssalista mihinkään. Minun sekä vauvan vointia seurattiin tarkasti. Kätilöt kävivät aina mahdollisimman nopeasti huoneessa hoitamassa työnsä. Ylimääräisiä käyntejä tehtiin vain, jos pyysin soittokellolla henkilökuntaa paikalle.

Isä ja tuore isoveli tapasivat poikavauvan ensimmäistä kertaa seuraavana aamuna videopuhelun välityksellä.

– Kyllähän se tietysti isälle on haikeaa, kun ei pääse mukaan synnytykseen, eikä edes katsomaan vauvaa, Rikama sanoo.

Synnyttäminen ilman tukihenkilöä ei Rikamaa sinänsä pelottanut. Jos hän olisi ollut ensisynnyttäjä, tilanne olisi ehkä ollut toinen.

– Kätilö oli erittäin kokenut ammattilainen ja osasi kyllä neuvoa ja tukea. Kaikki meni hyvin ja kokemus oli positiivinen.

Rikama testattiin sairaalassa kausi-influenssan ja rs-viruksen varalta, mutta testit osoittautuivat negatiiviseksi. Vasta lähtöpäivänä hänelle tehtiin myös koronatesti.

Testin tuloksen Rikama sai puhelimitse kotiin. Sekin oli negatiivinen.

– Tuntui oudolta, että testi otettiin vasta lähtöpäivänä, vaikka kuulun astmani takia riskiryhmään.

Nykyisten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan kaikkien synnyttämään tulevien pitää ilmoittaa synnytysvastaanottoon etukäteen puhelimitse, jos heillä on hengitystieoireita, kuumetta tai kontakti covid-19-positiiviseen henkilöön.

Ylilääkäri Pauliina Aukee kertoo, että flunssaoireiset synnyttäjät ohjataan mahdollisuuksien mukaan koronavirustestiin ennen synnytysvastaanotolle saapumista.

Essi Rikaman kohdalla nämä ohjeistukset eivät vielä olleet voimassa.

Pauliina Aukee suosittelee viimeisillään raskaana olevien, hengitystieoireista kärsivien hakeutumaan testeihin oman terveyskeskuksensa kautta.

– Oireisten henkilöiden kanssa aloitamme pisaraeristyksen heti synnytysvastaanotolle saavuttaessa. Mitä aiemmin testitulos saadaan tietää, sitä nopeammin eristys voidaan purkaa, jos tulos on negatiivinen.

Hengitystieoireisille synnyttäjille on varattu kaksi synnytyssalia.

– Tämänhetkisten laskelmien mukaan niiden pitäisi riittää, Aukee toteaa.

Terve kumppani tai muu tukihenkilö saa edelleen olla mukana synnytyksessä.

Naistenosastolle, johon äiti ja vauva synnytyksen jälkeen siirtyvät, kumppanit eivät kuitenkaan saa enää mennä. Myöskään keisarinleikkaukseen ei saa ottaa kumppania mukaan.

Pauliina Aukeen mukaan rajoitukset ovat herättäneet varsinkin ensisynnyttäjissä huolta ja kysymyksiä.

– Osalla on ollut huoli siitä, että kuinka he tulevat osastolla toimeen ilman läheisen tukea ja fyysistä läheisyyttä. Sinänsä tilanne on harmillinen, kun olemme tehneet pitkän työn vanhempien ja vauvan vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Nyt ulkopuolinen, arvaamaton uhka laittaa meidät toimimaan toisin, mutta toivottavasti tilapäisesti, Aukee sanoo.