Jyväskyläläinen Konstaog kannustaa uskomaan hyvään, räppäri julkaisee ensi kuussa ensimmäisen levynsä

Jyväskyläläinen räppäri Konstaog eli Konsta Oksanen julkaisee 7.6. XP-nimisen debyyttialbuminsa. Aikaisemmin häneltä on ilmestynyt EP:n verran musiikkia, ja Bensas-biisi ylitti Spotifyssa viime viikolla 20 000 kuulijan rajan.

Oksasta on innostanut musiikki aina, ja räp-musiikki tuli hänen elämäänsä kymmenen vuotta sitten.

– Minua on alusta asti kiehtonut se, miten räppärit sanovat asiat suoraan. Olen tykännyt aina kirjoittamisesta. Koulussa tykkäsin ala-asteelta lähtien äidinkielen tunneista, joilla sai kirjoitella tarinoita. Joskus kirjoitin vähän englanniksi, mutta suomi on selkeä ykkönen.

Oksanen kertoo käsittelevänsä musiikissaan asioita myönteisyyden kautta.

– Näen asiat sillä tavalla, että kaikilla on elämässä joskus vaikeita asioita. Aina ei pysty olemaan positiivinen, mutta hyvistä ja huonoista kokemuksista pystyy oppimaan ja niistä saa erilaista näkökulmaa elämään.

– Asioita tapahtuu, ja jälkikäteen niille ei voi mitään. Koettaa saada niistä maksimihyvän, mitä niistä saa ja menee sillä eteenpäin.

Monet räppärit ottavat teksteissään vahvastikin kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, ja Konsta Oksasenkin teksteistä löytyy jonkin verran yhteiskunnallistakin sanomaa.

– Minun teksteissäni ei näy niinkään poliittista vakaumusta. Enemmänkin yleismaailmallista ihmisyyttä. Sellaisia asioita tulee mietittyä paljon. Julkaistavalla levyllä olevat asiat ovat saattaneet olla mielessä useita vuosia, ja lopulta ne kiteytyvät tekstiksi.

Konstaog sanoo, että hänen musiikkinsa kiteytyy muutamaan asiaan.

– Usko itseesi, välitä itsestäsi, välitä muista ja tee maailmasta joka päivä pikkasen parempi paikka, räppäri korostaa.

Levyn nimi XP tulee sanasta Experience.

– Levyllä on kokemuksia, mitä on ollut viime vuosina. Unelmien etsimistä, niiden eteen työn tekemistä, juhlimista ja nuoren miehen elämää.

26-vuotiaan Konsta Oksasen ykköstavoite on, että hän pystyisi elättämään itsensä musiikilla.

– Se vaatii kovaa työtä ja pitää olla pitkäjänteinen, että pääsee Suomessa esiin muusikkona. Pitää tajuta sekin, että mitään ei tapahdu päivässä. Tekee vaan musiikkia, ja jos ihmiset löytävät biiseistä asioita, jotka on heille tärkeitä, se on hieno juttu. Se on kovaa työtä, ja hippunen onnea mukaan tarvitaan myös. Se on hyvä resepti.

Konstaog esiintyi viime viikonloppuna Yläkaupungin Yössä. Seuraava keikka Jyväskylässä on keskiviikkona 29.5. Toukofestin iltajuhlassa.

– Siellä on nuori yleisö, ja valitsen sinne hyvät motivoivat biisit. Nuoret pääsevät odottamaan kevein mielin kesälomaa.