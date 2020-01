Jyväskyläläinen Maria Havila meni naimisiin Italiassa: “Täällä miehen ja naisen roolit kotona ovat vielä kantimissaan”

Jyväskyläläinen Maria Havila on niitä ihmisiä, jotka ovat päätyneet Keski-Suomesta maailmalle. Näillä näkymin pysyvästi. Havila on matkannut Espanjan kautta Italiaan, jossa meni naimisiin viime viikonloppuna.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että jään pysyvästi ulkomaille. Mutta vannomatta paras. Kävin Suomessa viimeksi vuosi sitten mutta olen nyt tulossa Suomeen ja Jyväskylään. Mulla menee passi vanhaksi ja se on pakko tulla uusimaan sinne. Naurettavaa kyllä, passin uusiminen Jyväskylässä tulee halvemmaksi kuin että kävisin täällä Rooman suurlähetystössä sitä uusimassa. Jyväskylässä on mun äiti ja tädit sekä ystäviä, joten tulee samalla käytyä sitten moikkaamassa heitäkin.

Havila lähti syksyllä 2011 Suomesta matkaoppaaksi Aurinkomatkoille kohteena Gran Canaria, saaren eteläosassa oleva Playa del Ingles. Ja syntyi se tavallinen tarina.

– Ollessani oppaana, tapasin tämän mun nykyisen mieheni, joka on italialainen. Huhtikuussa 2012 muutimme Italiaan Milanon lähelle. Siellä asuttiin sillä kertaa noin vuosi, minkä jälkeen palattiin vielä Gran Canarialle. Joulukuussa 2018 pakattiin sitten omaisuus mukaan, ja päädyttiin Italiaan.

Havila on työskennellyt myös ravintoloissa, hotellissa ja lentokentällä. Lapsia perheessä on kaksi, 2016 ja 2019 syntyneet.

Maria Havila osaa heittäytyä. Kuva: Maria Havilan kotialbumi

Mikä sai sinut lähtemään Jyväskylästä?

– 2011 olin tilanteessa, että olin ollut viisi vuotta Lidlissä töissä. Vaikka se oli oikein kivaa niin kaipasin silti jotain muuta työelämältä kuin pelkkää kaupan alan hommaa. Siinä meni sitten keväällä parisuhde poikki. Samalla näin ilmoituksen, jossa etsittiin Aurinkomatkoille oppaita. Mietin ehkä vartin ennen kuin lähetin hakemuksen ja siitä lähti homma etenemään

– On monia asioita, mitä kaipaan Suomesta. Siellä toimivat monet sellaiset teknologiset jutut, mitkä täällä eivät välttämättä toimi. Täällä ei esimerkiksi voi maksaa kortilla kaikkialla.

– Kaipaan myös saunaa, erityisesti näin talvella. Myös joitain ruokia ja suomalaisia herkkuja, kuten salmiakkia. Niin, ja dubbaamattomia tv-ohjelmia.

Millaista elämä Italiassa on?

– Erilaista kuin Suomessa. Täällä esimerkiksi on vallalla kulttuuri, missä miehen ja naisen roolit kotona ovat vielä kantimissaan. Täällä tosiaan oletetaan, että nainen hoitaa kodin ja ruoanlaiton ja mies tekee sitten ne miesten hommat.

– Ruokakulttuurikin on erilainen. Täällä syödään aamupalaksi yleensä joku pieni makea, esimerkiksi croissant ja kahvi. Sen jälkeen puolen päivän aikaan on lounas, jolla usein syödään antipasto, primo piatto ja vielä secondo eli monta ruokalajia. Se primo on yleensä joku pastaruoka ja secondo lihaa tai kalaa. Illalla syödään vasta kahdeksan maissa ja melko tukevasti silloinkin.

– Täällä ihmiset vaikuttavat paljon enemmän perhekeskeisiltä ja esimerkiksi lapset hyväksytään joka paikassa. Iloinen yllätys on ollut sekä täällä että Espanjassa, että raskauden seuranta, ultraäänet ja synnytykset eivät ole maksaneet mitään.

– Huonojakin puolia tietysti on, esimerkiksi byrokratia. Se, että päästiin naimisiin, vaati yli vuoden verran taistelua paperiasioiden kanssa, Maria Havila kertoo.