2000-luvun alussa Aki Suomela kuvasi ensimmäiset skeittifilminsä. Elokuva oli kiehtonut häntä lapsesta saakka, mutta vähitellen päässä alkoi kyteä ajatus myös ammatin tekemisestä itselle.

Viime vuodet Suomela onkin työskennellyt erilaisten videotuotantojen parissa ja kuvannut niin mainostoimiston toimeksiantoja kuin nollabudjetin lyhytelokuvaa.

‒ Liikkuva kuva innostaa minua monipuolisuutensa vuoksi. Otan myös valokuvia, mutta videolla pääsen kertomaan tarinoita, Suomela sanoo.

Pääasiassa Suomela toimii freelancerina, mutta vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän toteaa, että täysin ilman kontakteja Jyväskylästä voisi olla vaikeaa ponnistaa, ja isompien projektien perässä pitäisikin luultavasti lähteä Helsinkiin.

‒ Olen ehdottomasti kiinnostunut myös suuremmista tuotannoista, ja olisin valmis viettämään pitempiäkin aikoja muualla, mutta tukikohtani tulee varmasti aina olemaan Jyväskylässä.

Mielenkiintoisia projekteja meriiteistä löytyy jo nyt. Antti Viitamäen Pehmeyden aika saa ensi-iltansa todennäköisesti syksyllä, ja filmifestivaalien jälkeen Suomelan kuvaustyötä on luultavasti mahdollista katsoa ilmaiseksi.

Youtubesta löytyy jo Amerikassa asti suosiota kerännyt Johannes Myllymäen Small Town Hitman, johon Suomela otti ilmakuvat ja laati kuvakäsikirjoituksen.

Tulevaisuudessa kuvaaja haaveilee myös omien projektien ohjaamisesta ‒ mieluiten oikean budjetin kanssa.

Erityisesti hän tahtoisi tarttua dokumenttielokuvaan, jonka kautta voisi kertoa itselleen tärkeistä teemoista. Suosikkigenrekseen Suomela nimeää kuitenkin scifin.

‒ Minua kiinnostaa uu­sien maailmojen luominen ja yleisön tutustuttaminen niihin.

Ammattilaisen itse on välillä vaikea uppoutua elokuvien vietäväksi.

‒ Mitä enemmän elokuvista tietää, sitä vaikeampaa on niiden katsojana yllättyä, hän hymyilee.

‒ Toisaalta tuntuu erityisen hienolta, kun jokin elokuva onnistuu säväyttämään. Viimeksi vaikutuksen teki Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Se todella on ansainnut palkintonsa.

Suomelalla on media-alan koulutusta, mutta kuvaajana hän on täysin itseoppinut. Hankkimiaan tietoja ja taitoja moniosaaja on kuitenkin päässyt jo siirtämään eteenpäin toimiessaan videoalan kouluttajana.

Elokuvan tekemisestä kiinnostuneita hän kannustaakin vain ryhtymään toimeen.

‒ Youtube on täynnä vinkkejä, ja materiaalia pystyy kuvaamaan ja käsittelemään aluksi jopa kännykällä. Itse jouduin aikoinani kaivamaan tietoa erilaisilta nettifoorumeilta ja editoimaan koulun tietokoneella, hän nauraa.

‒ Kuvausjälki on kuitenkin lopulta toissijainen asia. Tärkeintä on kertoa tarinoita.