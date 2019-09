Jyväskyläläinen sijoitusbloggari ei ota stressiä pörssikursseista – blogi vie aikaa pari tuntia päivässä

Jyväskyläläinen Rikhard Wacker osti ensimmäiset osakkeensa ylioppilasrahoillaan vuonna 2012. Kesätöiden myötä hän alkoi laittaa lisää rahaa osakkeisiin ja perehtyä sijoittamiseen enemmän nettifoorumeilla. Wacker huomasi, että foorumeilla omat kirjoitukset jäävät huonosti talteen, ja keväällä 2017 hän alkoi kirjoittaa sijoitusblogia päiväkirjamaisesti.

Inssit osingot -nimisestä blogista on nyt tullut yksi Suomen suosituimmista talousblogeista. Wacker kertoo, että blogilla on kuukausittain keskimäärin noin 20 000 sivulatausta ja ennätys on 65 000. Wacker on töissä Suomen Digimarkkinoinnilla, mutta blogista tulee entistä enemmän sivutuloja.

– Noin vuosi sitten blogista sai joitakin hassuja kymppejä mainostuloja, mutta nyt puhutaan sadoista euroista kuukaudessa, Wacker sanoo.

Blogi vie myös entistä enemmän aikaa, ja Wacker arvioi käyttävänsä sen pyörittämiseen keskimäärin kaksi tuntia päivässä. Kun Wacker lisäksi opiskelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa IT-insinööriksi, hänellä ei ole liikaa vapaa-aikaa. Kiireet näkyvät myös sijoittamisessa, jossa Wacker on alkanut suosia osinko-osakkeiden sijaan matalakuluisia indeksirahastoja.

– Kun käy töissä, opiskelee ja kirjoittaa blogia, niin on aika vähän aikaa lähteä penkomaan osakkeita.

Wacker alkoi opiskeluaikana suosia indeksirahastoja myös siksi, että ne sijoittavat osingot automaattisesti uudelleen ja tällöin ei tarvitse murehtia siitä, vaikuttavatko osinkotulot opintotukiin. Hän on käsitellyt myös blogissaan opiskeluaikoina sijoittamista. Wacker suosittelee opiskelijoille juuri rahastoja, jotka eivät vaadi yhtä paljon perehtymistä kuin suorat osakesijoitukset.

– Rahastoissa on monia etuja: heti kättelyssä saa paremman hajautuksen, sijoituksiin pääsee käsiksi pienimmillä summilla, eivätkä rahastot vaikuta tukiin, jos niitä ei myy.

Vaikka talouskasvu on hyytymässä ja poliittinen epävarmuus heiluttelee kursseja, Wackerin mielestä nytkin on sopiva hetki aloittaa sijoittaminen – kunhan muistaa ajallisen hajauttamisen, eli ei sijoita kaikkea kerralla. Silloin ostoksia tulee todennäköisesti tehneeksi sekä hyvinä että huonoina aikoina.

Wacker ei itse ota stressiä pörssikursseista, sillä hän ei ehdi seurata niitä aktiivisesti. Eikä Wackerilla ole siihen tarvetta, sillä hän ei tavoittele pikavoittoja, vaan tekee ostoksia ”elinikäiseen salkkuun”. Wacker voi toki välillä myydä joitakin osakkeita, mutta lähtökohtaisesti kaikki hän sijoituksensa ovat pitkäaikaisia.

– Tosi vähän tulee nykyään omaa salkkua vahdattua. Teen neljä kertaa vuodessa – aina kvartaalin alussa – yhteenvedon, mikä on salkun tilanne. Toki netin sijoitusaiheisia keskusteluja seuratessa tietää suurin piirtein, missä mennään.

Vaikka Wacker on ollut aktiivinen netissä, hän on lukenut paljon myös perinteistä sijoituskirjallisuutta ja suosittelee esimerkiksi Jukka Oksaharjun kirjoja myös aloitteleville sijoittajille.

– Bloggarina suosittelen toki myös blogeja, Wacker naurahtaa.

– Blogeista voi löytää samassa elämäntilanteessa olevia kirjoittajia. Sijoituskirjailijat ovat usein vanhempia. Vuonna 1987 syntynyt Oksaharju taitaa olla selkeästi nuorin. Ysärin lapsen näkökulmasta ei ole yhtään omanikäistä kirjailijaa.