Jyväskyläläinen vaatemerkki hyppää mukaan e-urheiluun

Alkujaan jyväskyläläinen lifestylevaatemerkki Billebeino ja e-sports-organisaatio Havu Gaming ryhtyvät yhteistyöhön. Yhteistyönä lanseerataan vaatemallisto, joka yhdistää Havun ja Billebeinon brändi-ilmeen ja värimaailman.

Yhteistyön myötä Billebeino valmistaa ja suunnittelee Havulle uuden fanituotemalliston. Yhtiöt haluavat näin korostaa tyylikkyyttä pelimaailmassa.

– Billebeino on yksi Suomen makeimmista brändeistä, ja on todella upeaa päästä yhteistyöhön heidän kanssaan. Me haluamme Havulla tehdä asioita uudella tavalla ja ennakkoluulottomasti, ja tähän vaikuttajamarkkinoinnin pioneeri Billebeino on täydellinen kumppani, Havu Gamingin toimitusjohtaja Lasse Salminen sanoo.

– Vahvasti kasvava e-sports-maailma on kiinnostanut meitä jo pidemmän aikaa. Havu Gamingin kanssa visiot loksahtivat heti yhteen ja haluamme lähteä tekemään isosti aitoa ja vaikuttavaa yhteistyötä. Uskon, että pystymme tuomaan Havulle arvokasta näkyvyyttä meidän kanavien ja vaikuttajien kautta, ja ennen kaikkea tyyliä pelaamiseen, Billebeinon toimitusjohtaja, pitkään Jyväskylässä asunut Juhani Putkonen sanoo.

Putkonen tunnustautuu itsekin e-pelaajaksi.

Billebeino on NHL-jääkiekkoilija Ville Leinon ja Juhani Putkosen vuonna 2014 perustama kotimainen lifestyle vaatebrändi. Billebeino ottaa vaikutteita urheilusta, musiikista, taiteesta sekä kaduilta. Billebeino hupparit, swetarit ja t-paidat valmistetaan yhteistyössä Pure Waste Textilesin kanssa 100-prosenttisesti kierrätetyistä materiaaleista, joihin ei tuhlata vettä.

Havu Gaming on menestyvä suomalainen e-sports-organisaatio, jolla on kilpapelijoukkueet Counter Strikessa ja Fortnitessa sekä pelaajia Fifassa ja Hearthstonessa.