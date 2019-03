Jyväskyläläisellä pornotähdellä päärooli kokopitkässä elokuvassa – "Todella suuri kunnia"

Tätä kansainvälistäkin huomiota heti ensi-iltansa jälkeen saanutta elokuvaa ei arvostella missään itseään kunnioittavassa mediassa. Silti se kerää miljoonia katsojia. Kyse on tietenkin aikuisviihde- eli pornoelokuvasta Sexy Weekend, jonka päätähtenä loistaa jyväskyläläinen Cindy Sun.

Elokuvassa Cindy esittää Emmanuelle-nimistä kirjailijaa, joka kirjoittaa eroottisia kirjoja. Kun kirjoittaminen alkaa tökkiä, Cindy Sun lähtee Tanskaan hakemaan insportaatiota. Ja sitten Tanskassa alkaakin tapahtua...

Elokuva kuvattiin viime kesänä.

– On ollut todella suuri kunnia olla pääroolissa tässä uudessa pohjoismaisessa kokopitkässä adult-elokuvassa. Olen kiitollinen ja ylpeä, jopa niin, että itserakkauteni määrä kasvaa jälleen, Cindy Sun kertoo humoristisesti pilke silmäkulmassa.

Leffaa voi katsoa netistä, ja mahdollisesti myöhemmin myös dvd:nä.

– Tämä on mun toinen täyspitkä pornoelokuva, jossa olen pääroolissa. Kokopitkiä leffoja tehdään nykyisin hyvin vähän, yleensä ne on vain yksittäisiä kohtauksia, mitä kuvataan. Tässä on yksittäisiä kohtauksia enemmän romantiikkaa. Jouduinkin aika lailla hillitsemään itseäni, koska niin sanottuja pornotrikkejä ei voinut käyttää, Cindy Sun sanoo.