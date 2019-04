Jyväskyläläisen rytmimusiikin veteraanibändi muistelee kahta viime vuonna poisnukkunutta perustajajäsentään kiirastorstaina – ovella ei kannata vilauttaa OAJ:n jäsenkorttia

Jyväskylässä 1980-luvun alkupuolella perustettu ILLU-Band oli alunperin opettajaksi opiskelevien kavereiden kasaama terapiaryhmä.

– Yhteisenä nimittäjänä toimi rakkaus funk-rockiin. Erikoisuutena oli ja on suuri puhallinsektio, kertoo kitaristi Jukka Viitasaari, tuttu mies myös Led Zeppelin -tribuuttiyhtye Let's Eppelinistä.

Neljä omakustanne-ep:tä ja yhden kokoelman julkaissut ILLU-Band on noussut lavalle alkuvuosien aktiivikauden jälkeen harvakseltaan läpi vuosikymmenten. Kiirastorstain keikka Jyväskylän Popparissa on jo perinne.

Tänä vuonna soittamisen riemuun sekoittuu varmasti myös surua, sillä kyseessä on muistokonsertti kahdelle viime vuonna poisnukkuneelle ILLU-Bandin perustajajäsenelle. Popparissa kunnioitetaan 18. huhtikuuta laulaja Antti Noposen (1958–2018) ja saksofonisti Heikki Frilanderin (1958-2018) muistoa.

Tänä kiirastorstaina Popparissa estradille nousevat Jukka Viitasaaren lisäksi Antti Lipponen (laulu), Antti Kleemola (laulu), Wälly Välimaa (laulu ja trumpetti), Juha Holma (sormiot ja laulu), Lothar Varstala (perkussiot), Jorma Lehtola (rummut), Pekka Lampinen (basso), Harri Koivisto (kuningastrumpetti), Jukka Pitkänen (trumpetti), Martti Peippo (saksofoni), Antti Kettunen (saksofoni) ja Mikko Saikkonen (saksofoni).

Miten ihmeessä 13-henkinen kokoonpano mahtuu Popparin pienehkölle lavalle?

– ILLU:n ahtautumisennätys vanhan Jazz Barin lavalle on 18 soittajaa, joten Poppari ei tee tiukkaakaan. Kyllä artistikylmiön oven tienoille saadaan puhaltajat puhkumaan, Viitasaari sanoo.

Mitä keikalla on luvassa?

– Pääasiassa omaa tuotantoa, sävelseppoina Juha Holma ja Jukka Viitasaari. Osuvimmat sanoitukset ovat Antti Nopos -vainaan käsialaa. Antti Kleemola keskittyy Stevie Wonderiin ja Earth, Wind & Fireen. Harmi, että nyt ILLU:n keikkakimmoke tuli noin ikävällä tavalla. Muistokonsertti oli Antti Lipposen ehdotus. Hänhän on ollut bändin jätkä vasta vuodesta 1995. Muistaakseni, Viitasaari toteaa.

Liput Popparin keikalla maksavat maltilliset kahdeksan euroa, mutta OAJ:n jäsenkorttia vilauttamalla hinta nouseekin rapsakasti 50 euroon. Opettajien ammattijärjestön jäsenille tarkoitettu huomattavasti korkeampi pääsymaksu on ollut käytössä jo pitkään ILLU-bandin konserteissa. Eri asia toki on, kuinka hanakasti mahdollisuuteen on tartuttu.

– Joskus markka-aikaan joku paljasti ovella kuuluvansa OAJ:hin. Kielsi kuitenkin nopeasti jäsenyytensä, Jukka Viitasaari toteaa.

ILLU-band Popparissa 18. huhtikuuta.