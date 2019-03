Jyväskyläläiset kiekkoniilot tekivät hokiaiheisen biisin – kappale höylättiin kuntoon Kortepohjan old school -kaukalossa

Kevät on jääkiekkoilijan parasta aikaa. Paitsi Jyväskylässä.

Liigassa käydään ratkaisupelejä – paitsi Jyväskylässä – ja jääkiekkomaajoukkueen huoltojoukot painavat pitkää päivää saadakseen Leijonien luistimet teräviksi Bratislavan toista ihmettä varten.

Perinteisillä ulkokentillä on ollut hiljaisempaa, mutta Kortepohjan koulun kaukalossa Jyväskylässä on tapahtunut. Rekami & Are -duo julkaisee perjantaina 22. maaliskuuta uudeksi hokianthemiksi paljastuvan singlelohkaisun nimeltä Kotikentällä.

Koko perheen jääkiekkoelämyksen täydentää Kortepohjan kentällä kuvattu Miracle on Ice -henkinen musiikkivideo.

Viime vuoden lopulla kehutun tuottajalevynsä julkaissut Rekami keskittyy tänä vuonna yksittäisiin singleprojekteihin ja pelin avaa 22. maaliskuuta julkaistava Kotikentällä-single yhdessä Aren kanssa. Julkaisijana toimii Monsp Records.

Kotikentällä-kappale kumartaa vanhan koulun pihapelien ja klassisten urheilukappaleiden suuntaan. Kappale soi ennakkoon ainoastaan JYPin runkosarjan viimeisissä ratkaisupeleissä Hippoksella. JYP sai kyseisissä otteluissa kylmää kyytiä, miten käy biisin?

– Kun oltiin junnuja, niin vanhemmat antoivat meille tasoitusta. Nyt kun olemme itse kentän vanhimmat, emme anna tasoitusta kenellekään, Hyvinkään Ahmojen kasvatti ja nykyinen KPC Hockeyn kapteeni Rekami sanoo.

– Olen aina halunnut päästä aistimaan täyden jääkiekon MM-turnauksen kisakokemuksen. Olenkin valmis ostamaan ison pehmokäden ja muovituopin, mutta mielellään Jääkiekkoliiton piikkiin. Hukkaisin varmaan kisoissa lompakkoni ja kirjoittaisin pizzalaatikkoon, että lähettäkääs kotipuolesta vähän finansseja, JYPissä kiekko-oppinsa saanut Are puolestaan sanoo.