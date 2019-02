Jyväskyläläisille tarjolla uusi paikkakunnan olut

Vuoden hiljaiseloa viettänyt säynätsalolainen Aalto Panimo tarjoaa jyväskyläläisille uuden olutvaihtoehdon. Panimo julkistaa sunnuntaina 17. helmikuuta uuden oluen, joka on American Pale Ale -tyyppinen.

Yhtiön hallituksen jäsen Tytti Sandström kertoo, että tuote on maukas, pehmeä ja kevyesti humaloitu, siis kaikin puolin "helposti juotava". Olutta on luvassa jyväskyläläisiin ravintoloihin ja kauppoihin. Valmiina on 500 litran erä, ja lisää tulee toinen mokoma, eli noin 3 000 pullollista.

Aalto Panimo on niin sanottu kiertolaispanimo, joka teettää oluensa muualla. Kyseinen erä on pantu Lohjalla. Säynätsalossa yhtiö tekee muun muassa koekeitot.

Itse yritys on toista vuotta vanha ja kyseinen oluterä on laatuaan toinen.

– Aalto Panimo toi markkinoille oluen keväällä 2019. Vuoden vaihteessa yrityksen osakaskuntaa muutettiin ja toiminta aktivoitiin hiljaiselon jälkeen. Olutyhteisön tavoitteena on tuoda kesäksi markkinoille nyt julkaistavan Pale Ale -tyyppisen oluen lisäksi myös muita oluita, Sandström sanoo.

Oluen julkistaminen tapahtuu sunnuntaina Explosive Barissa Jyväskylän Puistokadulla.