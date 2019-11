Jyväskyläläismalli Erika Helin sai käteensä Portugalin Playboyn kuvineen: ”Niin jännitti, että mahanpohjasta otti”

Jyväskyläläislähtöinen missi ja malli Erika Helin on vihdoin saanut käsiinsä marraskuisen Portugalin Playboyn, jossa hänen alastonkuvansa ovat.

– Olen tosiaan saanut oman kappaleeni lehdestä. Oon nuoresta pitäen tykännyt lukea aikakauslehtiä, joten lehteen painetut kuvat merkkaa mulle paljon enemmän kuin digikuvat. Saavutus tuntuu paljon aidommalta ja isommalta jutulta, kun se on painettu.

– Kun hain oman lehteni, niin jännitti, että mahan pohjasta otti. Kuvat oli upeita ja piti vähän hieraista silmiä, että olenko oikeasti niissä kuvissa. Lopputulos oli sellainen, mitä odotin ja olen oikein tyytyväinen, Erika Helin kertoo.

Millaista palautetta olet saanut?

– Palaute on ollut pelkästään kannustavaa. Tahdon omalla esimerkilläni näyttää, että kaikki on mahdollista kun uskoo itseensä, ja ettei kenenkään tarvitse sopia vain yhteen muottiin. Varsinkin oman ikäiseni naiset kommentoivat, että olen onnistunut inspiroimaan ja rohkaisemaan heitä. Olen jopa hieman yllättynyt, miten hyvin kaikki on tämän projektin osalta sujunut ja ettei negatiivista palautetta ole tullut.

Oletko jo miettinyt seuraavaa vaihtoehtoa?

– Kerron seuraavasta projektista sitten, kun on jotain kerrottavaa. Tykkään yleensäkin odotella, että nimet on paperissa tai jotain konkreettista materiaalia valmiina, ennen kuin alan hehkuttaa uusia juttuja. En halua joutua selittelemään, jos kaikki ei menekään toiveiden mukaan.

– Ajatuksen tasolla musta olisi siistiä työskennellä myös muiden maiden Playboy-lehtien kanssa. On muutama muukin samantyylinen julkaisu, joista olen kiinnostunut. Täytyy kuitenkin muistaa, että malleista on enemmän tarjontaa kuin kysyntää. Tämä voi toisinaan vääristää markkinaa ja muuttaa pelisääntöjä. Silti haluan edelleen rakentaa oman menestykseni reilulla pelillä ja työnteolla, enkä ole valmis joustamaan moraalistani.

Erika jatkaa päivätyössä it-alalla, jossa on viihtynyt jo useamman vuoden. Suunnitelmissa naisella on jatkaa opiskelemista työn ohella.

– Lisäksi teen freelancerina mallikeikkaa ja muita satunnaisia keikkahommia. Arvostan vakituisen työn luomaa turvallisuudentunnetta, joten ainakin toistaiseksi on hyvä olla näin.

Ja jouluksi kotiin Jyväskylään?

– Meidän perhe kokoontuu yhteen joka joulu, ja tänäkin vuonna jatketaan perinnettä. Toivon, että ehtisin samalla reissulla näkemään kavereita, käymään keskustassa tunnelmoimassa, ja kiertämään vanhat lenkkireitit Jyväsjärven rannalla ja Haukanniemessä, Erika Helin sanoo.